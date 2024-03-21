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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordu radyosunun haberine göre, İsrail askerleri, Yahudi yerleşim birimi Gush Etzion'da çantasında bıçak bulunan bir Filistinliyi vurdu. Kimliği açıklanmayan Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın Filistin Kızılayına dayandırılan haberinde, öldürülen kişinin El Halil kentinden Samih Muhammed Zeytun (63) olduğu aktarıldı.

Kızılay ekiplerinin söz konusu Filistinlinin Beytüllahim'in güneyindeki El-Hadr beldesi yakınlarında öldürüldüğü bilgisini aldıkları paylaşılan haberde, olay yerine intikal eden Kızılay ekiplerine İsrail askerlerinin izin vermediği ve Filistinlinin naaşının İsrail'e ait ambulansla alındığı kaydedildi.

Öte yandan Filistin sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Ramallah kenti yakınlarında bir Filistinliyi daha başından vurarak öldürdü, 2 kişiyi yaraladı. Sağlık ekipleri yaralıların durumunun "stabil" olduğunu ifade etti.

Hayatını kaybeden Filistinlinin Muhammed el-Katri olduğu belirtildi.

Görgü tanıkları Ramallah yakınlarındaki Şatah Marhaba ve Kefr Akab mahallelerine baskın düzenleyen İsrail askerlerinin, baskına karşı çıkan Filistinlilere de gerçek mermilerle saldırdığını aktardı.

Son ölümlerle işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 446'ya yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.