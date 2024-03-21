İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü.
İsrail ordu radyosunun haberine göre, İsrail askerleri, Yahudi yerleşim birimi Gush Etzion'da çantasında bıçak bulunan bir Filistinliyi vurdu. Kimliği açıklanmayan Filistinli hayatını kaybetti.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın Filistin Kızılayına dayandırılan haberinde, öldürülen kişinin El Halil kentinden Samih Muhammed Zeytun (63) olduğu aktarıldı.
Kızılay ekiplerinin söz konusu Filistinlinin Beytüllahim'in güneyindeki El-Hadr beldesi yakınlarında öldürüldüğü bilgisini aldıkları paylaşılan haberde, olay yerine intikal eden Kızılay ekiplerine İsrail askerlerinin izin vermediği ve Filistinlinin naaşının İsrail'e ait ambulansla alındığı kaydedildi.
Öte yandan Filistin sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Ramallah kenti yakınlarında bir Filistinliyi daha başından vurarak öldürdü, 2 kişiyi yaraladı. Sağlık ekipleri yaralıların durumunun "stabil" olduğunu ifade etti.
Hayatını kaybeden Filistinlinin Muhammed el-Katri olduğu belirtildi.
Görgü tanıkları Ramallah yakınlarındaki Şatah Marhaba ve Kefr Akab mahallelerine baskın düzenleyen İsrail askerlerinin, baskına karşı çıkan Filistinlilere de gerçek mermilerle saldırdığını aktardı.
Son ölümlerle işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 446'ya yükseldi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
Son Dakika › Güncel › İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun vefatının 51. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şimşek, mesajında Aşık Veysel'in Türk halk kültürüne büyük katkılar sağladığını ve aşıklık geleneğini günümüze taşıdığını belirtti. Aşık Veysel'in sevgiyi, kardeşliği ve ölümü anlatan şiirleriyle toplumda büyük etki bıraktığını vurgulayan Şimşek, onun eserlerinin hala tüm dünyada sevgi ve barış izleri bıraktığını ifade etti.
Osmaniye'nin Değirmenocağı köyünde kurulan Değirmenocağı Rahime Hatun Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, aldıkları destekle 1,5 dekarlık üretim alanını 6 dekara çıkardı. Kooperatif üyeleri, gül yetiştiriciliği yaparak komşu illere mal göndermeye başladı. Hedefleri ise sera alanını daha da büyüterek köylerinin adının gülle anılmasını sağlamak ve kadın istihdamını artırmak.
Eyüpsultan'daki cep otogarında müşteri kılığında bilet alma bahanesiyle gelen bir hırsız, işyerinde kimsenin olmadığı bir sırada tezgahın arkasındaki cep telefonunu çaldı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
Türkiye Diyanet Vakfı, Yemen'de kalkınma projesi kapsamında geliri olmayan 100 kişiye yolcu ve nakliye taşımacılığında kullanılan 3 tekerlekli motosiklet dağıtımı gerçekleştirdi. Motosikletlerin anahtar teslim töreni Yemen'in Hadramut ve Marib illerinde düzenlendi. Proje ile geliri olmayan insanlara geçim kapısı olması ve yoksul insanların kendi ayakları üzerinde durabilmesi hedefleniyor.
AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, 6 Şubat depremlerinde az hasarlı olan konutlara kökten çözüm getireceklerini söyledi. Az hasarlı konutların da içerisinde olduğu 104 bin konutu dönüştüreceklerine vurgu yapan Bilden, bu konutları hiçbir ücret almadan inşa edeceklerini ifade etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara, Afyonkarahisar ve İzmir'de düzenlenen 'Bozdoğan-14' operasyonlarında 94 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda şüphelilerin bölücü terör örgütü lehine slogan attığı, terör örgütü propagandası yaptığı ve suç unsuru oluşturduğu tespit edildi.
Bölgesel Amatör Lig temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü, hafta sonu oynayacağı Bayındırspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde 20 puanla 13. sırada bulunan Bilecik ekibi, bu maçı kazanarak rahat bir nefes almayı hedefliyor.
Doğu Anadolu Kalkınma Projesi (DAP) İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, bölgedeki illerin potansiyelini öne çıkararak, bu alanları geliştirmeye çalıştıklarını ifade etti. DAP İdaresi, Erzurum'da ve bölgede desteklenen projeler hakkında bilgi verdi ve 10 yıllık dönemde toplam 226 projeye 1 milyar 20 milyon 893 bin 858 lira kaynak aktardıklarını açıkladı. Tarımsal mekanizasyona önem veren DAP İdaresi, tarımsal sulama ve üretim projelerine ağırlık vermektedir.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Esnemez köyünde bir ahır çöktü. Çöken ahırın altında kalan 3 at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen bayrak futbolu şampiyonası yarın İstanbul'da başlayacak. Üç gün sürecek olan organizasyona 24 takım katılacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?