İsrail askerleri Batı Şeria\'da 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 2 Filistinliyi öldürdü, bir Filistinliyi de yaraladı.

Filistinli kaynaklar, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Osarin beldesinde Filistinlilere ateş açtığını belirtti. Filistin makamlarından saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

2 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Osarin beldesi yakınında "yoldan geçen araçlara taş attığı" iddia edilen 3 Filistinliye ateş açtığı aktarıldı. İsrail askerlerinin saldırısında 2 Filistinlinin öldüğü, bir Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.