İsrail askerleri Batı Şeria'da 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı

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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine baskınlar düzenlediği belirtildi.

Söz konusu baskınlarda en az 20 Filistinlinin daha gözaltına alındığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 300'e ulaştığı belirtildi.

İsrail askerlerinin baskınlar sırasında gözaltına aldığı Filistinlilere ve ailelerine şiddet uyguladığı, evlerine zarar verdiği ve doğrudan ateş açtığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği "kapsamlı saldırılarla" Filistinlileri sistematik şekilde toplu cezalandırmaya tabi tuttuğu vurgulandı.

Öte yandan İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde baskın düzenlediği Cenin kentinden çekildi. Gözaltıların da gerçekleştiği baskının bir saat sürdüğü aktarıldı.