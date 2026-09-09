İsrail askerleri Batı Şeria'da 24 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenledikleri baskınlarda ikisi çocuk olmak üzere 24 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinin açıklamasına göre, İsrail askerleri sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Cenin, Tulkerim, Nablus, Beytüllahim, Kalkilya, Ramallah ve El Halil kentlerine baskın düzenledi.

İsrail askerleri Cenin'de 7, Tulkerim'de 6, Nablus'ta 5, Beytüllahim ve El Halil'de ikişer, Kalkilya ve Ramallah'ta da birer kişi olmak üzere toplamda 24 Filistinliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında 2 çocuk ve eski bir tutuklu ile kardeşler de bulunuyor.

Esirler Cemiyetinin açıklamasında, İsrail askerlerinin baskın sırasında ev sakinlerine kötü muamelede bulunduğu ve eşyalara zarar verdiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik kötü muamele ve toplu cezalandırma politikasının sürdüğü vurgulandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Esirler Cemiyetinin verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 340'ı çocuk, 92'si kadın olmak üzere yaklaşık 9 bin 400 Filistinli bulunuyor.