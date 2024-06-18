İsrail askerleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail askerleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha ve Nablus şehirlerinde gerçekleştirdikleri baskınlarda 4 Filistinliyi gözaltına aldı. Eriha'da Muhammed ve Cemal Hattab kardeşlerin evine düzenlenen baskında 2 kardeş gözaltına alınırken, Nablus'ta ise evlere yapılan baskınlarda bazı evler tahrip edildi ve bir okul basıldı. Gözaltına alınanlar arasında Mustafa Nedim Ebu Rayde ve Zeyn Said Kenan adlı gençler de bulunuyor.

18.06.2024 07:41
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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha ve Nablus şehirlerinde 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan aktardığı habere göre, İsrail askerleri, Eriha şehrine güney girişinden baskın düzenledi.

Muhammed ve Cemal Hattab kardeşlerin şehir merkezindeki Sabiha Mahallesi'nde bulunan evini kuşatan İsrail askerleri 2 kardeşi gözaltına aldı.

Güvenlik ve yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre de Batı Şeria'nın Nablus kentinde sabah erken saatlerde evlere baskın düzenleyen İsrail askerleri bazı evleri tahrip etti.

Kentteki bir okulu da basan İsrail askerleri, alıkoydukları onlarca Filistinliden bazılarını darbetti.

Askerler, Mustafa Nedim Ebu Rayde ve Zeyn Said Kenan adlı gençleri gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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