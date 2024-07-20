İsrail Askerleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü - Son Dakika
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İsrail Askerleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Beyt Ummer kasabasında bir Filistinliyi öldürdüğü belirtildi. Çıkan çatışmalarda birçok kişi de yaralandı ve gazdan etkilendi. Bu olayla birlikte, İsrail askerlerinin saldırıları sonucu ölen Filistinlilerin sayısı 578'e yükseldi. Ayrıca, Gazze Şeridi'ne yapılan saldırıların ardından Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılar artmaktadır.

20.07.2024 01:25
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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Beyt Ummer kasabasında bir Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, kasabaya baskın düzenleyen İsrail güçleriyle Filistinliler arasında eski cami yakınlarında çatışma çıktı. İsrail askerleri Filistinlilere gerçek ve plastik mermi ile gaz bombası attı.

Bu çatışmalarda başından gerçek mermiyle ağır yaralanan İbrahim Hamza İbrahim Zeakik (20) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çatışmalar sırasında çok sayıda kişi de gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi.

Hayatını kaybeden Filistinlinin, 2 hafta önce İsrail hapishanesinden tahliye edildiği, 2 yıl önce de yine İsrail askerleri tarafından yaralandığı bilgisi geçildi.

Böylece, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 578'e yükseldi.

İsrail'in ayrıca, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Askerleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü - Son Dakika

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