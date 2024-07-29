İsrail askerleri Batı Şeria'da onlarca kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail askerleri Batı Şeria'da onlarca kişiyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentindeki ed-Dehiyşe Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında onlarca kişiyi gözaltına aldı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

29.07.2024 10:17
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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentindeki ed-Dehiyşe Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında onlarca kişiyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri, şafak vakti, Beytullahim'deki ed-Dehiyşe Mülteci kampına baskın düzenleyerek, Filistinlilerin evlerinde arama yaptı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, aralarında bazı ailelerin tüm fertlerinin de bulunduğu onlarca Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistinlilerin karşılık verdiği İsrail askerlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığını belirten tanıklar, İsrail güçlerinin kamp yakınında kurduğu sorgu merkezinde bazı Filistinlileri sorguladıktan sonra serbest bıraktığını aktardı.

Öte yandan, İsrail askerlerinin, sabah Batı Şeria'nın El Halil, Tulkerim ve Ramallah kentlerine de baskın düzenlediği bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu, aralarında çocuk, kadın, gazeteci, sağlık çalışanı olmak üzere Gazze'de binlerce Filistinliyi alıkoydu, bunlardan bir kısmını serbest bırakırken, kalanların akıbetinin ne olduğu bilinmiyor.

İsrail'deki gözaltı merkezinde Filistinlilere insanlık dışı muamele

İsrail'in 7 Ekim sonrası Filistinlilere yönelik gözaltı ve alıkoymalarındaki ciddi artış göze çarparken, hapishaneler ve gözaltı merkezlerindeki insanlık dışı muamele de dikkati çekiyor.

New York Times (NYT) gazetesi, İsrail'deki Sde Teima adlı askeri gözaltı merkezinde alıkonulan binlerce Filistinlinin insanlık dışı muamelelere maruz kaldığını gösteren bulguları yayımlamıştı.

NYT'nin özel haberinde, Sde Teima'da alıkonulan Gazzelilerin etrafı açık bir alanda gözleri bağlı olarak günde 18 saate kadar elleri kelepçeli şekilde yerde sessiz şekilde oturtulduğu belirtilmişti.

Üsse getirilen Filistinlilerinin gözaltı merkezinde 3 aya kadar tutulduğu ve buradaki sorgulama süreçlerinde birçok kişinin insanlık dışı muamelelere ve işkenceye maruz kaldığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail askerleri Batı Şeria'da onlarca kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika

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