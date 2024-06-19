İsrail askerleri Batı Şeria'ya yaptığı baskınlarda Filistinlileri yaralayarak gözaltına aldı

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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine yaptığı baskınlarda Filistinlileri yaraladı ve gözaltına aldı.

Görgü tanıklarının AA'ya verdiği bilgilere göre, İsrail askerleri, Nablus, Kalkilya, Tubas, Cenin, Ramallah ve El Halil kentlerinde baskınlar gerçekleştirdi.

İsrail askerleri, Kalkilya'da çok sayıda Filistinlinin evine baskın düzenlerken, Filistinli direnişçiler ile İsrail askerleri arasında çatışmalar çıktı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise Kızılay ekiplerinin Kalkilya'nın çeşitli hastanelerinde İsrail askerlerinin kurşunlarıyla yaralanan 4 Filistinliyi tedavi altına aldığı kaydedildi.

İslami Cihad Hareketi'ne bağlı Kudüs Tugayları ve Fetih Hareketine bağlı Aksa Şehitleri Tugayları'ndan yapılan ortak açıklamada, "direnişçilerin İsrail askerlerine karşı çıktığı, askerlerin birçok bölgede gerçek mermi ve patlayıcılarla şehre saldırdığı" belirtildi.

İsrail askerleri aynı zamanda Kalkilya'da en az 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

Nablus'ta ise İsrail askerleri Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenlerken, kentte patlama sesleri duyuldu.

İsrail askerleri Ramallah kentine yaptıkları baskında da en az 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 550 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 549 Filistinli hayatını kaybetti, 9 bin 185 kişi gözaltına alındı.