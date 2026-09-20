İsrail askerleri Cenin'de 32 yaşındaki Filistinliyi öldürdü, cenazesine el koydu - Son Dakika
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İsrail askerleri Cenin'de 32 yaşındaki Filistinliyi öldürdü, cenazesine el koydu

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İsrail askerleri, Cenin'in doğusundaki Haddad köyü yakınlarında bir araca ateş açtı; 32 yaşındaki Filistinli öldü, bir kişi yaralandı. Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin cenazeye el koyduğunu aktardı; Filistin Kızılayı ekiplerinin olay yerine yaklaşmasına izin verilmedi.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri Cenin kentinin doğusundaki Haddad köyü yakınlarında bir araca ateş açtı.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 32 yaşındaki Sami Hasan Hüseyin Zevayide hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklar, saldırıda bir kişinin de yaralandığını, İsrail güçlerinin Zevayide'nin cenazesine el koyduğunu aktardı.

İsrail askerlerinin ayrıca Filistin Kızılayı ekiplerinin olay yerine yaklaşmasına izin vermediği kaydedildi.

Kaynak: AA
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