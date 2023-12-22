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İsrail askerleri Cenin'de Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
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İsrail askerleri Cenin'de Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenledikleri baskında bir Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı. Ayrıca Batı Şeria'da bir İsrail polisi de araçla ezme girişiminde hafif yaralandı.

İsrail askerleri Cenin\'de Filistinliyi yaraladı
22.12.2023 - 13:34,
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İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine baskın düzenleyerek bir Filistinliyi yaraladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Cenin kentine bağlı Doğu ve Batı Bertaa beldelerindeki bazı evlere ve mağazalara baskınlar gerçekleştirdi.

Baskın sırasında İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda, İsrail askerlerinin gerçek mermiyle ateş etmesi sonucu bir Filistinli yaralandı.

Yaralı Filistinlinin kimlik bilgileri ve sağlık durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Batı Şeria'da bir İsrail polisi hafif yaralandı

Öte yandan İşgal altındaki Batı Şeria'da "araçla ezme" girişiminde bir İsrailli kadın polisin hafif yaralandığı bildirildi.

İsrailli "Ynet" haber sitesine göre, Batı Şeria'nın kuzeyinde "araçla ezme" girişiminde bulunuldu.

Saldırgana ateş açıldığı kaydedilen haberde, saldırganın kimliği veya sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Olayda bir polisin hafif yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde de olayın Batı Şeria'nın kuzeyindeki Bertaa kontrol noktasında gerçekleştiği ifade edildi.

Kaynak: AA
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