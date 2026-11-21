İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde 3 Filistinli belediye görevlisini darbetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil'e bağlı Beyt Kahul beldesindeki Şab Mezu tarım bölgesinde Filistinlilere saldırdı.

Saldırıda, Beyt Kahul Belediye Meclisi Üyesi İbrahim Selman el-Atavne, Belediye Birim Amiri Casir Sabir el-Asafire ve Planlama ve Harita Mühendisi Muntasır İbrahim el-Asafire'nin darbedildiği belirtildi.

İsrail askerlerinin darbettikleri 3 belediye görevlisini daha sonra gözaltına aldığı aktarıldı.

Gözaltıların gerekçesine ilişkin İsrail makamlarından açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu Filistinli çiftçilerin tarım arazilerine ulaşmasını engelliyor

Öte yandan İsrail ordusunun, zeytin, üzüm ve erik ağaçlarının bulunduğu geniş tarım arazilerine sahip Şab Mezu bölgesinde Filistinli çiftçilerin topraklarına ulaşmasını engellediği bildirildi.

İsrail askerlerinin geçen hafta bölgeye ulaşımı sağlayan yolu demir bariyerlerle kapatarak çiftçilerin zeytin hasadı için arazilerine girişini engellediği belirtildi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlatmasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin kaynaklarının verilerine göre, söz konusu saldırılarda 1220'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 746 kişi yaralandı, 26 binden fazla kişi gözaltına alındı.