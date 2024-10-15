İsrail Askerleri Esir Takası İçin Görevden Alınıyor - Son Dakika
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İsrail Askerleri Esir Takası İçin Görevden Alınıyor

İsrail ordusu, esir takası talep eden askerleri görevden alıyor, tehdit telefonları yapıyor.

15.10.2024 22:48
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İsrail basını, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde esir takası anlaşmasına varılmadığı müddetçe askerlik hizmeti yapmayı reddeden çok sayıda askeri açığa aldığını yazdı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu Gazze'de esir takası anlaşması talep eden aksi takdirde askerlik hizmetini sürdürmeyeceğini belirten bir mektubu imzalayan İsrail askerlerine telefonla ulaşarak görevlerinden alınma kararını bildirdi.

Mektubu imzalayan askerlerden biri, İsrail ordusu tarafından yapılan telefon görüşmesinin "tehdit" amacıyla yapıldığını söyledi.

Bir diğer İsrailli asker, tabur komutanının kendisini telefonda uzun bir süre "azarladığını" ve ardından da görevinden uzaklaştırıldığını söylediğini aktardı.

Haaretz gazetesinde geçen hafta çıkan haberde 130 İsrailli askerin, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'de esir takası anlaşmasına varmak üzere çalışmaması halinde askerlik hizmeti vermeyeceklerini belirten bir mektuba imza attığını yazmıştı.

Söz konusu mektubun, Netanyahu ve hükümetindeki bakanlar ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye gönderildiği kaydedilmişti.

İsrail, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın 101 İsrailliyi esir tuttuğu tahmininde bulunuyor.

Hamas, daha önce birçok kez İsrail'in Gazze'de rastgele düzenlediği saldırılarda çok sayıda İsrailli esirin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 344 Filistinli öldü, 99 bin 13 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 349'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 731 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 755 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Askerleri Esir Takası İçin Görevden Alınıyor - Son Dakika

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