İsrail Askerleri Filistinli Çocuğun Ölümüne Neden Oldu

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 6 Temmuz'da yaraladığı Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde Asker el-Cedid Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerinin geçen pazar ateş açarak yaraladığı 12 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail askerlerinin kurşunuyla ölen çocuğun İyad Abdulmuti Şelahti olduğu aktarıldı.

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 993'e çıktı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.