İsrail Askerleri Filistinli Kardeşleri Gözaltına Aldı

21.04.2026 00:09
İsrail, Batı Şeria'da iki Filistinli kardeşi darbederek gözaltına aldı. Baskınlar artıyor.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine bağlı Anabta beldesinde Filistinli iki kardeşi gözaltına aldı.

Yerel kaynakların AA'ye verdiği bilgilere göre, İsrail askerleri Filistinli Mümin Mezid'in evine baskın düzenledi.

İsrail askerleri Mezid'i darbederek kız kardeşi Diyana ile birlikte gözaltına alırken, evdeki eşyalara da zarar verdi.

Beldeye düzenlenen baskında yoğun şekilde konuşlandırılan İsrail askerleri onlarca Filistinliyi alıkoyarak sorguladı.

İsrail askerleri ayrıca beldede bir evi işgal ederek sakinlerini güç kullanarak tahliye etti ve evi askeri alan ve sahada sorgu merkezi olarak kullandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin kent ve beldeleri, İsrail askerlerinin düzenlediği günlük baskınlarına maruz kalırken, bu baskınlara gözaltılar ve Filistinlilere ait mülklere yönelik saldırılar eşlik ediyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında artış yaşanıyor.

Bu süreçte en az 1149 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı ve yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

