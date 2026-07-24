İsrail Askerleri Filistinliyi Vurdu - Son Dakika
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İsrail Askerleri Filistinliyi Vurdu

24.07.2026 12:48
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Şufat'ta İsrail askerlerinin ateş açtığı Filistinli Halil er-Rışk hayatını kaybetti.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Şufat Mülteci Kampı kontrol noktasında ateş açarak yaraladığı Filistinli hayatını kaybettiği bildirildi.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, "işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Selam Mahallesi sakinlerinden 47 yaşındaki Halil er-Rışk'ın, Şufat Mülteci Kampı kontrol noktasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığı ve akabinde hayatını kaybettiği" belirtildi.

İsrail askerlerinin Rışk'ın cenazesini alıkoymayı sürdürdüğü, ailesinin ise Rışk'ın epilepsi hastası olduğunu bildirdiği aktarıldı.

İsrail'in askeri kontrol noktalarının, Filistinlilerin hareket özgürlüğünü kısıtlamak ve yaşamlarını hedef almak amacıyla "aşırı ve hukuka aykırı güç kullanımı ile yargısız infazların uygulandığı ölüm noktalarına" dönüştüğünü vurgulandı.

Rışk'ın hayatını kaybetmesinin, İsrail'in Kudüs ve işgal altındaki Filistin topraklarında Filistinlileri hedef alan sistematik politikasından bağımsız değerlendirilemeyeceği, İsrail askerlerinin ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun ağır ihlallerini oluşturduğu belirtildi.

Kudüs Valiliği, uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve insan hakları kuruluşlarına, işgal edilen Filistin topraklarında işlenen bu suçların durdurulması, sorumluların hesap vermesinin sağlanması ve Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması için acil adımlar atılması çağrısında bulundu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, perşembe akşamı İsrail askerlerinin Şufat Mülteci Kampı kontrol noktasında bir Filistinliye ateş açtığını, olay sırasında kişinin kimliği ile yaralanmasının niteliğinin henüz belirlenemediğini duyurmuştu.

Buna karşılık İsrail'in Kanal 12 televizyonu ile Maariv gazetesi, Sınır Polisi güçlerinin, emirlerine uymadığını iddia ettikleri bir kişiye kontrol noktasında ateş açtığını, İsrail güçleri arasında yaralanan olmadığını öne sürdü.

İsrail ordusundan ise olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Halil Er, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Askerleri Filistinliyi Vurdu - Son Dakika

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