İsrail Askerleri Gazze\'deki Evleri Kundaklıyor

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İsrail, karadan, havadan ve denizden saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin evlerini kundaklayarak onları en temel insani ihtiyaçlardan biri olan barınmadan mahrum bırakıyor.

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin 1 Şubat'taki haberine göre İsrail ordusu, askerlere Gazze'deki evleri kundaklama talimatı verdi. İsrail askerleri de bu talimat doğrultusunda son haftalarda Gazze'deki evleri kundaklamaya başladı.

Ordunun, Gazze'nin kuzeyinden kademeli olarak çekilmeye başlamasıyla bu bölgelerdeki yıkım gözler önüne serildi. Askerlerin çekildiği yerlerde evlerine dönenler, gördükleri yıkım karşısında şok oldu.

İsrail askerlerinin evlerini kundakladığı kişilerden biri de kuzeydeki Cibaliya Mülteci Kampı sakinlerinden Abdurrahman Ebu Hımeydan.

Askerlerin, kampa yönelik yoğun saldırıları nedeniyle evlerini terk eden Ebu Hımeydan ve ailesi geri döndüğünde yakılmış ve yıkılmış bir harabeyle karşılaştı.

Evdeki tahribat, sahiplerini şok etti

Yakılan evinin içinde AA muhabirine açıklamada bulunan Ebu Hımeydan, "Bu ev birkaç katlıydı. Ailem ve kardeşlerim; kadın, erkek, çoluk-çocuk hep burada yaşıyorduk. Evdeki büyük yıkım ve tahribatı görünce şaşırdık. İsrail askerlerinin evi askeri bir karargah olarak kullanmasına işleri bittikten sonra da yakmasına daha da çok şaşırdık." dedi.

Evin temellerini incelemeleri için getirdikleri mühendislerin evin oturulamaz durumda olduğunu ve yıkılıp yeniden yapılması gerektiğini söylediğini kaydeden Ebu Hımeydan, "İnsanın evini kendi elleriyle yıkması, işgalcilerin evi bombalayıp yıkmasından daha zor." ifadelerini kullandı.

Varlık bir aileyken her şeye muhtaç hale geldiler

Ebu Hımeydan'ın kardeşi İsmail Ebu Hımeydan ise evin havadan bombalandığını, karadan topçu ateşi saldırısına uğradığını, tanklarla basıldığını ve sonra da yakıldığını söyledi.

Evde, kendisi, kardeşi ve evli oğlu olmak üzere 3 aile birlikte yaşadıklarını anlatan Ebu Hımeydan, evlendirmek istediği diğer 2 oğlu için de birer daire inşa ettiğini ifade etti.

Ebu Hımeydan, bir zamanlar maddi olarak iyi durumdayken şu an düştükleri durumu ise şu sözlerle anlattı:

"Araç galerilerimiz ve gayrimenkullerimiz vardı. Şimdi ise kiracı olduk, çocuklarım, karınlarını doyurabilmek için yol kenarlarında şeker satıyor. "Her şeyimizi yaktılar. Yanımıza hiçbir şey almadan evimizden çıktık. Ne yatağımız ne yorganımız ne giysimiz var."

İsrail ordusunun, Gazze'de yaklaşık 3 bin konutu yaktığı ifade ediliyor.