İsrail Askerleri, Gazze Şeridi'ndeki Katliama Tepki Gösteren Kanada Vatandaşını Öldürdü - Son Dakika
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İsrail Askerleri, Gazze Şeridi'ndeki Katliama Tepki Gösteren Kanada Vatandaşını Öldürdü

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'ndeki katliama tepki gösteren bir Kanada vatandaşını bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla vurarak öldürdü. İsrail'in Gazze Şeridi sınırında yer alan yerleşim yeri Netiv Ha'asara yakınında gerçekleşen olayda, saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen kişi etkisiz hale getirildi. Kanada vatandaşının İsrail ordusunun Gazze'de sivilleri öldürdüğünü bağırdığı ve bıçak çıkardığı iddia edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Kanada vatandaşının turist olarak İsrail'e geldiği belirtildi.

22.07.2024 12:37
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İsrail askerleri, Gazze Şeridi'ndeki katliama tepki gösteren bir Kanada vatandaşını bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla vurarak öldürdü.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi sınırında yer alan yerleşim yeri Netiv Ha'asara yakında bıçaklı saldırı girişiminde bulunulduğu iddia edildi.

Açıklamada, saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen kişinin "etkisiz hale getirildiği" aktarılırken, İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, olayda yaralanan olmadığını bildirdi.

Öte yandan İsrail basını, bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen kişinin Kanada vatandaşı olduğunu yazdı.

Kanada vatandaşının Netiv Ha'asara yakınında "İsrail ordusu Gazze'de sivilleri öldürüyor" diye bağırdığı ifade edildi.

Daha sonra bıçak çıkardığı iddia edilen Kanada vatandaşının İsrail askerlerince vurulduğu ve olay yerinde öldüğü kaydedildi.

Ölen Kanada vatandaşının turist olarak İsrail'e geldiği aktarıldı.

İsrail makamlarından ölen kişinin kimliğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Askerleri, Gazze Şeridi'ndeki Katliama Tepki Gösteren Kanada Vatandaşını Öldürdü - Son Dakika

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