İsrail Askerleri Hakkında Soruşturma Kapatıldı

İsrail Adalet Bakanlığı, geçen yıl işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldüren İsrail askerleri hakkındaki soruşturmayı "suç unsuru bulunmadığını" ileri sürerek kapattı.

Haaretz gazetesinin haberinde, Adalet Bakanlığına bağlı Polis İç Soruşturma Departmanının, Batı Şeria'daki Kalkilya kentinde bir Filistinliyi öldüren İsrail askerleri hakkındaki soruşturmayı kapattığı bildirildi.

Polis İç Soruşturma Departmanından yapılan açıklamada, elde edilen deliller doğrultusunda, Filistinli şahsın İsrail güçlerinin talimatlarına aykırı hareket ederek güvenliği tehlikeye attığını ve bu nedenle ateş açıldığını savundu.

Açıklamada, "Olayın incelenmesinin ardından ateş açma eyleminin yürürlükteki mevzuata uygun gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Dosya, suç unsuru bulunmadığı gerekçesiyle kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kalkilya kentinde 15 Eylül gecesi İsrail güçlerinin bir kamyonete açtığı ateş sonucu Filistinli Halid Nimer Süveylim Hasan ve araçtaki bir başka kişi yaşamını yitirmişti.

Saldırıya ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarında, İsrail güçlerinin hiçbir uyarıda bulunmaksızın kamyonete ateş açmaya başladığı görüldü.

Filistinli Hasan'ın ailesi, İsrail güçlerinin saldırısından sonra tıbbi müdahalede bulunmadığını ve bölgeye sağlık ekiplerinin çağrılmadığını vurguluyor.

İsrail Savcılığı, Hasan'ın doğrudan hedef alınmadığını ve askerlerin "genel operasyon kurallarına uygun" ateş açtığını öne sürdü.

İsrail Yüksek Mahkemesi ise hiçbir suçu olmayan Hasan'ın cenazesinin devlet tarafından alıkonulmasını sert bir dille eleştirdi.

Hakim Ruth Ronen durumun "hiçbir suç işlememiş bir kişinin cenazesini alıkoymak" olduğunu belirtirken, cenaze ancak bu baskının ardından aileye teslim edilebildi.

Adalah, soruşturmanın yeniden açılması talebinde bulundu

İnsan hakları ve hukuk örgütü "Adalah" ise İsrail güçlerinin öldürdüğü Hasan'ın eşi adına soruşturmanın yeniden açılması için resmi itiraz başvurusunda bulundu.

Adalah ve ailenin avukatları, İsrail güçlerinin hiçbir uyarı yapmaksızın doğrudan ateş açtığını ve olayın "kazara ölüm" olarak geçiştirilemeyeceğini ve dosyanın derinlemesine soruşturulması gerektiğini vurguladı.