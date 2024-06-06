İsrail askerleri Kalkilya\'da 32 Filistinliyi gözaltına aldı

Güncel

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentine düzenlediği baskında 32 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri Kalkilya'nın bazı beldeleri ile köylerine baskın düzenledi.

Baskınlar sırasında ilk belirlemelere göre 32 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.