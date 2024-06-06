İsrail askerleri Kalkilya'da 32 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail askerleri Kalkilya'da 32 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri Kalkilya\'da 32 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentine düzenlediği baskında 32 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi. Baskınlar sırasında ilk belirlemelere göre 32 Filistinli gözaltına alındı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

06.06.2024 11:30
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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentine düzenlediği baskında 32 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri Kalkilya'nın bazı beldeleri ile köylerine baskın düzenledi.

Baskınlar sırasında ilk belirlemelere göre 32 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

Doğu Kudüs, Batı Şeria, Filistin, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerleri Kalkilya'da 32 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail askerleri Kalkilya'da 32 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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