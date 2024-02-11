İsrail askerleri Kudüs'te bir Filistinli genci öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail askerleri Kudüs'te bir Filistinli genci öldürdü

İsrail askerleri Kudüs\'te bir Filistinli genci öldürdü

İsrail askerlerinin işgal altındaki Kudüs'ün kuzey batısındaki Beddu beldesinde Filistinli bir genci öldürdüğü bildirildi.

11.02.2024 02:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail askerlerinin işgal altındaki Kudüs'ün kuzey batısındaki Beddu beldesinde Filistinli bir genci öldürdüğü bildirildi.

Filistin'in Sesi Radyosu'nun haberinde, "İsrail askerlerinin, dün akşam saatlerinde Kudüs'ün kuzey batısındaki Beddu beldesinde, başından gerçek mermiyle vurduğu 19 yaşındaki Muhammed Hudur adlı bir Filistinli şehit oldu." denildi.

Haberde, Hudur'un iki gençle araç içinde bulundukları sırada İsrail askerlerince vurulduğuna dikkat çekilerek, böylece yılbaşından bu yana Kudüs'te hayatını kaybeden Filistinli sayısının 6'ya yükseldiği vurgulandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 389 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Filistin, İsrail, Kudüs, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Göçmenler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerleri Kudüs'te bir Filistinli genci öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 08:26:29. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail askerleri Kudüs'te bir Filistinli genci öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement