İsrail askerleri Kudüs\'te bir Filistinli genci öldürdü

İsrail askerlerinin işgal altındaki Kudüs'ün kuzey batısındaki Beddu beldesinde Filistinli bir genci öldürdüğü bildirildi.
Filistin'in Sesi Radyosu'nun haberinde, "İsrail askerlerinin, dün akşam saatlerinde Kudüs'ün kuzey batısındaki Beddu beldesinde, başından gerçek mermiyle vurduğu 19 yaşındaki Muhammed Hudur adlı bir Filistinli şehit oldu." denildi.
Haberde, Hudur'un iki gençle araç içinde bulundukları sırada İsrail askerlerince vurulduğuna dikkat çekilerek, böylece yılbaşından bu yana Kudüs'te hayatını kaybeden Filistinli sayısının 6'ya yükseldiği vurgulandı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.
İşgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 389 Filistinli hayatını kaybetti.
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