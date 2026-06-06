İsrail Askerleri Lübnan'da Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Askerleri Lübnan'da Hayatını Kaybetti

06.06.2026 23:36
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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'daki saldırılarda 1 subay, 1 askerini kaybetti.

İsrail ordusu, yenilenen ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde 1 subay ve 1 askerinin öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Komando Tugayına bağlı Egoz Birliğinde bölük komutan yardımcısı olarak görev yapan 23 yaşındaki Yüzbaşı Şahar Cemla'nın, birkaç gün önce Lübnan'ın güneyinde insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda ağır yaralandığı ve aldığı yaralar nedeniyle bugün öldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Givati Tugayına bağlı Şaked Taburunda görev yapan 21 yaşındaki Çavuş Ohad Yaari'nin de Lübnan'ın güneyinde "operasyonel faaliyet" sırasında "kasıtsız ateş açılması" sonucu öldüğünü duyurdu.

Olayın ayrıntılarının incelendiği ve soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

İsrail ordusunun verilerine göre, 28 Şubat'tan bu yana İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarda ölen asker sayısı 30'a çıktı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatmış, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki dördüncü tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Askerleri Lübnan'da Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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