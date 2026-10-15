İsrail askerleri, Lübnan'ın güneyindeki Kefer Şuba'da çiftçileri zeytinlikten çıkardı - Son Dakika
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İsrail askerleri, Lübnan'ın güneyindeki Kefer Şuba'da çiftçileri zeytinlikten çıkardı

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Kefer Şuba'da çiftçilerin zeytin hasadını engelledi. Bir yıl sonra zeytinliklerine gelen çiftçiler, ağaçların buldozerle söküldüğünü gördü. Belediye başkanı, hasat izni için iki ayı aşkın süredir beklediklerini söyledi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Kefer Şuba beldesinden çiftçilerin zeytin hasadı yapmasını engelledi.

Güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Kefer Şuba beldesi meydanında toplanan çiftçiler ve işçiler, sabah saatlerinde zeytin toplamak amacıyla Azrail ve Bastara bölgelerine gitti.

Çiftçilerin tarlalarına ulaşmasından bir süre sonra İsrail askerleri, bölgeyi terk etmelerini istedi.

Kefer Şuba beldesi, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı saldırıların ardından işgal ettiği alanda yer alıyor.

AA muhabirine konuşan çiftçilerden Fadi Şibli, bir yıl aradan sonra zeytinliğine geldiğini belirterek, "Geçen yıldan beri bu topraklara gelmemiş, buraya ayak basmamıştık. Gördüğünüz gibi her şey kurumuş." dedi.

Şibli, "Sorumluluğu üstlenerek buraya geldik. Sonuçta burası bizim toprağımız, kalbimizin ve ruhumuzun bir parçası. En azından gelip görmek istedik. Şuradaki çam ağaçları dışında yeşil kalan hiçbir şey yok." diye konuştu.

Zeytinliğindeki tahribatı gösteren Şibli, İsrail askerlerinin buldozerlerle bazı ağaçları söktüğünü anlattı.

Kefer Şuba Belediye Başkanı Kasım Kadiri de zeytin hasadı için iki ayı aşkın süredir izin beklediklerini, başvurularına karşılık kendilerinden çiftçilerin isimleri ve arazilere ilişkin bilgiler istendiğini söyledi.

Kadiri, çiftçilerin bugün arazilerine gitmesinin ardından bölgeye gelen İsrail askerlerinin, kendilerine bu konuda bilgi verilmediğini söyleyerek zeytin hasadını engellediğini belirtti.

Kaynak: AA
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