İsrail Askerleri Nablus Hastanesinde Baskın Düzenledi

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir hastaneye baskın düzenleyerek yaralı bir Filistinliyi ve kardeşini gözaltına aldı.

Görgü tanıklarının AA'ya verdiği bilgiye göre, İsrail askerleri Nablus İhtisas Hastanesi'ne baskın düzenledi.

İsrail askerleri hastanede tedavi gören yaralı bir Filistinliyi ve kardeşini gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Filistinlilerin kimliğine ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Filistin medyasında yer alan haberlere göre, İsrail askerleri hastanede bulunan sağlık ekipleri, çalışanlar ile sivilleri alıkoydu.

İsrail askerleri, alıkoyduğu Filistinlilere silah doğrultarak yüzüstü yere yatmaya zorladı.