İsrail askerleri Refah'ta BM aracına ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail askerleri Refah'ta BM aracına ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

İsrail askerleri Refah\'ta BM aracına ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Refah kentinde Birleşmiş Milletler'e ait bir araca ateş açması sonucu 1 BM personeli hayatını kaybetti, 1 BM personeli de yaralandı. BM Genel Sekreteri Guterres: 'Gazze'de 190'dan fazla BM personeli öldürüldü'

13.05.2024 21:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- İsrail askerleri Refah'ta BM aracına ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

BM Genel Sekreteri Guterres:

" Gazze'de 190'dan fazla BM personeli öldürüldü"

REFAH - İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Refah kentinde Birleşmiş Milletler'e ait bir araca ateş açması sonucu 1 BM personeli hayatını kaybetti, 1 BM personeli de yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletler personelini hedef almaya devam ediyor. İsrail ordusunun Refah kentinde BM'ye ait bir araca ateş açması sonucu 1 BM personeli hayatını kaybetti, 1 BM personeli de yaralandı. Gazze Şeridi'nde ilk kez BM'ye bağlı uluslararası bir personel hayatını kaybetti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Bugün Gazze'de bir BM aracı saldırıya uğradı ve bir meslektaşımız hayatını kaybetti, bir diğeri de yaralandı. Gazze'de 190'dan fazla BM personeli öldürüldü. İnsani yardım çalışanları korunmalıdır. BM personeline yönelik tüm saldırıları kınıyor ve acil insani ateşkes ve tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrımı yineliyorum" dedi.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq ise, "Gazze'deki çatışmalar sadece sivillere değil, insani yardım çalışanlarına da ağır bedeller ödetmeye devam ederken, Genel Sekreter acil insani ateşkes ve tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısını yineliyor" dedi.

BM'nin olayla ilgili bilgi toplamaya devam ettiğini söyleyen Haq, saldırıda hayatını kaybeden kişinin uluslararası bir personel olduğunu doğruladı.

Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, İsrail, Gazze, Refah, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerleri Refah'ta BM aracına ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim mesajı: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim mesajı: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
15:02 CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var
14:57 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 16:56:22. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail askerleri Refah'ta BM aracına ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement