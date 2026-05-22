İsrail Askerleri Tarafından Alıkonan Muhammed es-Safedi İçin Eşinden Yardım Çağrısı

Suriye'de İsrail askerleri tarafından alıkonulan Muhammed es-Safedi'nin eşi Şadiye es-Safedi, yaklaşık bir yıldır eşinden haber alamadıklarını belirterek, serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Esed rejiminin düşmesinin ardından ülkenin güneyinde baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, Şam kırsalından Suriye vatandaşı 45 kişiyi alıkoydu. Söz konusu kişiler arasında Beyt Cin beldesinden Muhammed ve Ahmed es-Safedi kardeşler de bulunuyor.

Eşinin alıkonulmasının ardından güvenlik endişesi nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Şadiye es-Safedi, 4 çocuğuyla zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

-"Kocamın okuma yazması bile yok. Hiçbir şey yapmadı"

AA muhabirine konuşan Şadiye es-Safedi, eşinin yaklaşık bir yıl önce gece saatlerinde İsrail askerleri tarafından evlerine düzenlenen baskın sırasında alındığını söyledi.

İsrail askerlerinin gece saat 02.00 sıralarında evlerini kuşattığını aktaran Safedi, "Kapıyı çalmadılar. Hoparlörle evin kuşatıldığını söylediler. Eşim kapıyı açınca hemen üzerine yürüdüler, ellerini kelepçeleyip evin önündeki taşların üzerine diz çöktürdüler. Üst katta oturan kayınbiraderim balkona çıkınca ondan da teslim olmasını istediler. Ardından eşimin yanına götürüp ellerini kelepçeleyerek alıkoydular." dedi.

Baskın sırasında çocuklarının çok korktuğunu anlatan Safedi, 16 yaşındaki oğlunun da kısa süreliğine kelepçelendiğini ve aile fertlerinin silahlı askerlerin gözetiminde evin dışına çıkarıldığını ifade etti.

Eşinin geçimini hayvancılıkla sağladığını belirten Safedi, "Eşim sadece koyun ve keçi besliyordu. Kocamın okuma yazması bile yok. Hiçbir şey yapmadı." diye konuştu.

Yaklaşık bir yıldır eşinden haber alamadıklarını dile getiren Safedi, çocuklarının sürekli babalarını sorduğunu belirtti.

Özellikle küçük kızının babasını görmek istediğini söyleyen Safedi, "Kızım sürekli 'Babam ne zaman gelecek?' diye soruyor. Telefonu alıp onu aramak istiyor. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum." ifadelerini kullandı.

Güvenlik endişesi nedeniyle evini terk etmek zorunda kaldığını kaydeden Safedi, İsrail askerlerinin yeniden baskın düzenlemesinden korktuğunu vurguladı.

Eşinin serbest bırakılmasını isteyen Safedi, "Bir yıl oldu. Ne yaptığını bilmiyoruz, neden tutulduğunu bilmiyoruz. Çocuklarım babalarını istiyor, ben de eşimi istiyorum. Bir an önce serbest bırakılmasını istiyorum." diye konuştu.

Anne Ayşe es-Safedi de gözaltında bulunan oğulları Muhammed ve Ahmed ile birlikte bölgeden alıkonulan tüm gençlerin serbest bırakılmasını istedi.