İsrail Askerleri Tarafından Darbedilen İşitme Engelli Filistinli Çocuk: Çok Korktum

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İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'a düzenlediği kara saldırısı sırasında darbettiği işitme engelli 8 yaşındaki Filistinli Muhammed Şebbat, yaşadıkları karşısında "çok korktuğunu" söyledi.

İsrail 200 günü aşan saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'dan, bölgenin orta kesiminde yer alan Deyr Belah'a ailesiyle birlikte zorla yerinden edilen Filistinli Şebbat ile annesi, AA muhabirine yaptığı açıklamada İsrail askerlerinin saldırıları sırasında ve sonrasındaki tehcir sürecinde yaşadıkları zorlukları anlattı.

Filistinli Muhammed'in annesi İman Şebbat, İsrail saldırılarının başladığı zamanlar Beyt Hanun'da komşularının evinin bombalandığını dile getirdi.

Daha sonra kendilerinin de evlerinden ayrılmak zorunda kaldıklarını belirten Şebbat, Beyt Lahiya'daki Endonezya Hastanesi yakınlarındaki Halep Okulu'na sığındıklarını ve orada iki ay kaldıklarını aktardı.

Şebbat, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle yeniden yerlerinden olduklarını bu sefer de Beyt Hanun'daki Sınaiyye bölgesine gittiklerini ifade etti.

"İsrail askerleri oğlumun işitme cihazını yere fırlatıp bozdular"

İsrail güçlerinin Sınaiyye'ye de baskın düzenlediğini kaydeden Şebbat, saldırı günü yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Saldırı sırasında ne terlik ne ayakkabı giyebildik, oğlum işitme cihazını takmaya fırsat bulamadı, cihazı yanıma aldım. Oğlum cihaz olmadan duyamaz. İsrail askerlerinden cihazı oğlumun kulağına koymak için izin istedim ama reddettiler; cihazı yere fırlatıp bozdular."

Filistinli anne, uzun süre yersiz yurtsuz kaldıklarını, bu nedenle oğlunun işitme cihazını çok geç tamir ettirme fırsatı bulduğunu söyledi.

Oğlu Muhammed'in bu süreçte yaşadığı zorluklarına işaret eden Şebbat, oğlunun İsrail askerleri tarafında maruz bırakıldığı şiddet sahnelerinin etkisinden çıkamadığını vurguladı.

Filistinli anne, İsrail saldırılarının oğlunun yanı sıra tüm çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisine dikkati çekerek, mümkün olan en kısa sürede saldırıların ve işgalin sona ermesini umduğunu dile getirdi.

"Yol kenarlarındaki cesetleri köpekler yiyordu"

Henüz 8 yaşında olan Muhammed ise İsrail askerleri tarafından şiddet gördüğü günü şu sözlerle anlattı:

"Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'daydık. İsrail'in bombardımanı nedeniyle zorla yerimizden edildik. İsrail askerleriyle karşılaştık, bize bağırdılar; beni darbettiler; annemdeki işitme cihazımı alıp parçaladılar. Ben ağlarken askerler ayağıma vurdu, sürüklendim. Daha sonra İsrail askerleri elbiselerimi çıkarmaya zorladı."

"İsrail askerlerinin darbettiği sırada çok korktum" diyen Şebbet, işitme cihazını bozdukları için askerlerin ne dediğini işitemediğini söyledi.

Filistinli küçük çocuk, "Kuzeyden güneye giderken İsrail ordusuna ait tanklar gördüm. Çok uzun zaman yürüdük, yoruldum. Yol kenarlarına atılmış Filistinlilerin cansız bedenlerinin sokak köpekleri tarafından yendiğini gördüm." dedi.

İşitme cihazı olmadığı için annesinin, babasının ve kardeşlerinin seslerini bile duyamadığını söyleyen Şebbet, "Şimdi daha iyiyim, kardeşlerimin, anne ve babamın sesini duyabiliyorum." sözleriyle yeniden işitme cihazına kavuşmasının ardından yaşadığı sevinci dile getirdi.