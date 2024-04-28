İsrail Askerleri Tarafından Darbedilen İşitme Engelli Filistinli Çocuk: Çok Korktum - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Askerleri Tarafından Darbedilen İşitme Engelli Filistinli Çocuk: Çok Korktum

İsrail Askerleri Tarafından Darbedilen İşitme Engelli Filistinli Çocuk: Çok Korktum

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'a düzenlediği kara saldırısı sırasında darbettiği işitme engelli 8 yaşındaki Filistinli Muhammed Şebbat, yaşadıkları karşısında 'çok korktuğunu' söyledi. Muhammed'in annesi İman Şebbat, İsrail saldırılarının başladığı zamanlar Beyt Hanun'da komşularının evinin bombalandığını dile getirdi. İsrail güçlerinin Sınaiyye'ye de baskın düzenlediğini kaydeden Şebbat, saldırı günü yaşadıklarını anlattı. Henüz 8 yaşında olan Muhammed ise İsrail askerleri tarafından şiddet gördüğü günü anlattı ve işitme cihazını bozdukları için askerlerin ne dediğini işitemediğini söyledi.

28.04.2024 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'a düzenlediği kara saldırısı sırasında darbettiği işitme engelli 8 yaşındaki Filistinli Muhammed Şebbat, yaşadıkları karşısında "çok korktuğunu" söyledi.

İsrail 200 günü aşan saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'dan, bölgenin orta kesiminde yer alan Deyr Belah'a ailesiyle birlikte zorla yerinden edilen Filistinli Şebbat ile annesi, AA muhabirine yaptığı açıklamada İsrail askerlerinin saldırıları sırasında ve sonrasındaki tehcir sürecinde yaşadıkları zorlukları anlattı.

Filistinli Muhammed'in annesi İman Şebbat, İsrail saldırılarının başladığı zamanlar Beyt Hanun'da komşularının evinin bombalandığını dile getirdi.

Daha sonra kendilerinin de evlerinden ayrılmak zorunda kaldıklarını belirten Şebbat, Beyt Lahiya'daki Endonezya Hastanesi yakınlarındaki Halep Okulu'na sığındıklarını ve orada iki ay kaldıklarını aktardı.

Şebbat, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle yeniden yerlerinden olduklarını bu sefer de Beyt Hanun'daki Sınaiyye bölgesine gittiklerini ifade etti.

"İsrail askerleri oğlumun işitme cihazını yere fırlatıp bozdular"

İsrail güçlerinin Sınaiyye'ye de baskın düzenlediğini kaydeden Şebbat, saldırı günü yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Saldırı sırasında ne terlik ne ayakkabı giyebildik, oğlum işitme cihazını takmaya fırsat bulamadı, cihazı yanıma aldım. Oğlum cihaz olmadan duyamaz. İsrail askerlerinden cihazı oğlumun kulağına koymak için izin istedim ama reddettiler; cihazı yere fırlatıp bozdular."

Filistinli anne, uzun süre yersiz yurtsuz kaldıklarını, bu nedenle oğlunun işitme cihazını çok geç tamir ettirme fırsatı bulduğunu söyledi.

Oğlu Muhammed'in bu süreçte yaşadığı zorluklarına işaret eden Şebbat, oğlunun İsrail askerleri tarafında maruz bırakıldığı şiddet sahnelerinin etkisinden çıkamadığını vurguladı.

Filistinli anne, İsrail saldırılarının oğlunun yanı sıra tüm çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisine dikkati çekerek, mümkün olan en kısa sürede saldırıların ve işgalin sona ermesini umduğunu dile getirdi.

"Yol kenarlarındaki cesetleri köpekler yiyordu"

Henüz 8 yaşında olan Muhammed ise İsrail askerleri tarafından şiddet gördüğü günü şu sözlerle anlattı:

"Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'daydık. İsrail'in bombardımanı nedeniyle zorla yerimizden edildik. İsrail askerleriyle karşılaştık, bize bağırdılar; beni darbettiler; annemdeki işitme cihazımı alıp parçaladılar. Ben ağlarken askerler ayağıma vurdu, sürüklendim. Daha sonra İsrail askerleri elbiselerimi çıkarmaya zorladı."

"İsrail askerlerinin darbettiği sırada çok korktum" diyen Şebbet, işitme cihazını bozdukları için askerlerin ne dediğini işitemediğini söyledi.

Filistinli küçük çocuk, "Kuzeyden güneye giderken İsrail ordusuna ait tanklar gördüm. Çok uzun zaman yürüdük, yoruldum. Yol kenarlarına atılmış Filistinlilerin cansız bedenlerinin sokak köpekleri tarafından yendiğini gördüm." dedi.

İşitme cihazı olmadığı için annesinin, babasının ve kardeşlerinin seslerini bile duyamadığını söyleyen Şebbet, "Şimdi daha iyiyim, kardeşlerimin, anne ve babamın sesini duyabiliyorum." sözleriyle yeniden işitme cihazına kavuşmasının ardından yaşadığı sevinci dile getirdi.

Kaynak: AA

Beyt Hanun, İsrail, Çocuk, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Askerleri Tarafından Darbedilen İşitme Engelli Filistinli Çocuk: Çok Korktum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:59 Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig’e döndü Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü
16:56 İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas’ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz
16:14 Bakan Şimşek ’’Ülkemize dış kaynak gelmiyor’’ diyenlere sessiz kalmadı Bakan Şimşek ''Ülkemize dış kaynak gelmiyor'' diyenlere sessiz kalmadı
15:26 Türk vatandaştan “Milliyet farkı“ ücreti aldılar Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi Türk vatandaştan "Milliyet farkı" ücreti aldılar! Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi
14:52 Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın
17:04 Londra derbisi nefes kesiyor Arsenal, Tottenham’a gol olup yağdı Londra derbisi nefes kesiyor! Arsenal, Tottenham'a gol olup yağdı
16:24 Samsun’da 11 gündür kayıp olan kız çocuğu, sahibi il dışında olan bir evde bulundu Samsun'da 11 gündür kayıp olan kız çocuğu, sahibi il dışında olan bir evde bulundu
16:16 4 dakikada 2 gol İtalya’da Hakan Çalhanoğlu fırtınası 4 dakikada 2 gol! İtalya'da Hakan Çalhanoğlu fırtınası
16:04 İBB’nin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur’un akrabası isyan etti: Orayı çevirmeleri gerek ama hiçbir şey yoktu İBB'nin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur'un akrabası isyan etti: Orayı çevirmeleri gerek ama hiçbir şey yoktu
15:54 Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, sezonu kapattı Beşiktaş derbisinde sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, sezonu kapattı
14:48 Sayısız olaya tanıklık etmişti Gayrettepe’deki “birinci şube“ yıkıldı Sayısız olaya tanıklık etmişti! Gayrettepe'deki "birinci şube" yıkıldı
14:27 Ankara’da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi Ankara'da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
14:11 AK Parti’den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak AK Parti'den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak
13:43 Nusret’in Etiler’deki restoranına bir ayda ikinci saldırı Nusret'in Etiler'deki restoranına bir ayda ikinci saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 18:16:52. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail Askerleri Tarafından Darbedilen İşitme Engelli Filistinli Çocuk: Çok Korktum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement