İsrail Askerleri Zeytin Hasadını Engelledi

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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde Filistinli çiftçilerin tarlalarına giderek zeytin toplamasına engel olduğu belirtildi.

El Halil'deki İnsan Hakları Savunucuları Grubu Koordinatörü Imad Ebu Şemsiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, Kuneybi ailesinin kent merkezindeki Tel er-Rumeyde bölgesinde bulunan tarlalarında hasat yapmasına engel olduğunu söyledi.

Ailenin öncesinde İsrail ordusundan tarlaya girmek ve zeytin toplamak için izin aldığını kaydeden Ebu Şemsiyye, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin çiftçileri provoke etmesi ve engel olması üzerine askerlerin olaya müdahil olduğunu ve aileyi bölgeden zorla çıkardığını dile getirdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 1984 yılında Tel er-Rumeyde'de 1000 metrekarelik bir araziye el koymuş ve burada Filistinlilerin evlerinin arasında Ramat Yishai yasa dışı yerleşimini kurmuştu.

Ekim ayında 1490 saldırı gerçekleştirildi

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi geçen hafta yaptığı açıklamada, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ekim ayında Filistinlilere yönelik 1490 saldırı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Açıklamada, saldırılar sırasında 1400 ağacın kesildiği ya da söküldüğü aktarılmıştı.

İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem ise mayıs ayında yaptığı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işbirliği içinde Filistinli çobanları Batı Şeria'daki topraklarından sürmeyi planladığını duyurmuştu.

Örgüt bunu "İsrail'in apartheid sisteminin" bir parçası olarak nitelemişti.

Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerden gasbedilen topraklarda kurulan yerleşim yerlerinde 720 binden fazla İsrailli yaşıyor.