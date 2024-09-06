Ayşenur Eygi'nin Ölümü Üzerine Açıklama - Son Dakika
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Ayşenur Eygi'nin Ölümü Üzerine Açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Eygi adlı Amerikalı Türk insan hakları aktivistiyle ilgili açıklama yaptı. Eygi'nin ölümüyle ilgili daha fazla bilgi toplandığı belirtildi.

06.09.2024 18:49
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ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi (26 ) adlı Amerikalı Türk insan hakları aktivistiyle ilgili, "Ayşenur Eygi adlı Amerikan vatandaşının bugün Batı Şeria'da trajik ölümünün farkındayız. Eygi'nin ölümüyle ilgili ivedi şekilde daha fazla bilgi topluyoruz." açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülen Eygi ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Miller, İsrail ile ilgili bir ifadenin geçmediği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ayşenur Eygi adlı Amerikan vatandaşının bugün Batı Şeria'da trajik ölümünün farkındayız. Ailesine ve sevdiklerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Eygi'nin ölümüyle ilgili ivedi şekilde daha fazla bilgi topluyoruz. Amerikan vatandaşlarının güvenlik ve emniyetinden daha yüksek bir önceliğimiz yok."

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteriye gerçek mermi ile saldırmış, saldırıda ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak hastaneye kaldırılmıştı.

AA muhabirine konuşan Nablus'taki Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, başından vurularak hastaneye getirilen Eygi'yi tüm müdahalelere rağmen kurtaramadıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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