İsrail askerlerince vurulan ve alıkonan 12 yaşındaki Filistinli çocuk serbest bırakıldı

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İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde kardeşlerine yiyecek aramak için dışarı çıktığında İsrail askerlerince vurulan ve yaklaşık 2 ay boyunca alıkonan 12 yaşındaki Filistinli Nemir El-Saadi El-Nemir, bu süreçte gördüğü kötü muameleyi gözyaşları içinde anlattı.

İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri tarafından Han Yunus kentine düzenlenen kara saldırısı sırasında alıkonan bir grup Filistinli, bugün serbest bırakıldı.

Serbest bırakılanlar arasında İsrail güçlerince önce vurulan ve daha sonra yaklaşık 2 ay alıkonan 12 yaşındaki Gazzeli çocuk Nemir de yer aldı.

Refah kentindeki Ebu Yusuf Neccar Hastanesi'nde tedavi altına alınan Nemir, yaşadıklarını ve gördüğü kötü muameleyi gözyaşları içinde anlattı.

Nemir, kardeşlerine yiyecek bulmak için dışarı çıktığında İsrail askerlerince vurulduğunu daha sonra da alıkonduğunu belirtti.

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğulan Nemir, alıkonulduğu gün, kendisini götüren askerin ayakkabısıyla başına bastığını söyleyerek "Canım çok yandı. Dayanamadığımı söyledim onlara. Ama ayakkabısıyla karnımı da ezdi." ifadelerini kullandı.

Filistinli çocuk, İsrail ordusundan gördüğü muameleyi "Aldılar beni. Daha sonra soruşturmaya aldılar. Sonrasında beni uyuşturdular." sözleriyle anlattı.

Nemir, yaralı olduğunda ordu tarafından hastaneye kaldırıldığını, iki gün hastane yatağına bağlı tutulduğunu söyleyerek, "Bana iğne yaptırdılar. Gün boyu uyuttular. Tam 7 gün sonra uyandım. Sonra beni ameliyata götürdüler." diye konuştu.

İsrail ordusunun kendisine yaşattıklarından bahseden Nemir, karnındaki, sırtındaki ve ayaklarındaki yara izlerini göstererek, 5 mermiyle vurulduğunu, bacağındaki tendon ve atardamarların ağır hasar aldığını söyledi.

Nemir, vücudundaki yara izlerini göstererek "Ben çocuğum. Benim suçum neydi?" diyerek yaşadığı kötü muameleye isyan etti.

Alıkonduğu hapishanede kaldığı süreç boyunca sürekli kardeşlerinin yiyecek bulup bulamadığını düşündüğünü söyleyen Nemir, "Hapishanedeyken sürekli kardeşlerimi düşündüm. Kız kardeşim bir şey yedimi mi? Birisi ona yiyecek getirdi mi?" dedi.

İsrail, Gazze'de alıkoyduğu 150 Filistinliyi serbest bıraktı

İsrail ordusu 27 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı karadan işgal sürecinde alıkoyduğu 150 Filistinliyi serbest bırakmıştı.

Söz konusu Filistinlilerin tahliyesi Gazze Şeridi'nin doğusundaki Kerem Ebu Salim (Şalom) Sınır Kapısı'ndan yapılmıştı.

İsrail'in serbest bıraktığı Filistinliler arasında yaralı olan 7 kişi ise tedavi için Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yer alan Ebu Yusuf Neccar Hastanesi'ne nakledilmişti.