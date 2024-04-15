İsrail askerlerince vurulan ve alıkonan 12 yaşındaki Filistinli çocuk serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail askerlerince vurulan ve alıkonan 12 yaşındaki Filistinli çocuk serbest bırakıldı

İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde kardeşlerine yiyecek aramak için dışarı çıkan 12 yaşındaki Nemir El-Saadi El-Nemir, İsrail askerlerince vurulduktan sonra yaklaşık 2 ay boyunca alıkonuldu. Serbest bırakıldıktan sonra yaşadıklarını anlatan Nemir, gördüğü kötü muameleyi gözyaşları içinde anlattı. İsrail, Gazze'de alıkoyduğu 150 Filistinliyi serbest bıraktı.

15.04.2024 21:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde kardeşlerine yiyecek aramak için dışarı çıktığında İsrail askerlerince vurulan ve yaklaşık 2 ay boyunca alıkonan 12 yaşındaki Filistinli Nemir El-Saadi El-Nemir, bu süreçte gördüğü kötü muameleyi gözyaşları içinde anlattı.

İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri tarafından Han Yunus kentine düzenlenen kara saldırısı sırasında alıkonan bir grup Filistinli, bugün serbest bırakıldı.

Serbest bırakılanlar arasında İsrail güçlerince önce vurulan ve daha sonra yaklaşık 2 ay alıkonan 12 yaşındaki Gazzeli çocuk Nemir de yer aldı.

Refah kentindeki Ebu Yusuf Neccar Hastanesi'nde tedavi altına alınan Nemir, yaşadıklarını ve gördüğü kötü muameleyi gözyaşları içinde anlattı.

Nemir, kardeşlerine yiyecek bulmak için dışarı çıktığında İsrail askerlerince vurulduğunu daha sonra da alıkonduğunu belirtti.

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğulan Nemir, alıkonulduğu gün, kendisini götüren askerin ayakkabısıyla başına bastığını söyleyerek "Canım çok yandı. Dayanamadığımı söyledim onlara. Ama ayakkabısıyla karnımı da ezdi." ifadelerini kullandı.

Filistinli çocuk, İsrail ordusundan gördüğü muameleyi "Aldılar beni. Daha sonra soruşturmaya aldılar. Sonrasında beni uyuşturdular." sözleriyle anlattı.

Nemir, yaralı olduğunda ordu tarafından hastaneye kaldırıldığını, iki gün hastane yatağına bağlı tutulduğunu söyleyerek, "Bana iğne yaptırdılar. Gün boyu uyuttular. Tam 7 gün sonra uyandım. Sonra beni ameliyata götürdüler." diye konuştu.

İsrail ordusunun kendisine yaşattıklarından bahseden Nemir, karnındaki, sırtındaki ve ayaklarındaki yara izlerini göstererek, 5 mermiyle vurulduğunu, bacağındaki tendon ve atardamarların ağır hasar aldığını söyledi.

Nemir, vücudundaki yara izlerini göstererek "Ben çocuğum. Benim suçum neydi?" diyerek yaşadığı kötü muameleye isyan etti.

Alıkonduğu hapishanede kaldığı süreç boyunca sürekli kardeşlerinin yiyecek bulup bulamadığını düşündüğünü söyleyen Nemir, "Hapishanedeyken sürekli kardeşlerimi düşündüm. Kız kardeşim bir şey yedimi mi? Birisi ona yiyecek getirdi mi?" dedi.

İsrail, Gazze'de alıkoyduğu 150 Filistinliyi serbest bıraktı

İsrail ordusu 27 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı karadan işgal sürecinde alıkoyduğu 150 Filistinliyi serbest bırakmıştı.

Söz konusu Filistinlilerin tahliyesi Gazze Şeridi'nin doğusundaki Kerem Ebu Salim (Şalom) Sınır Kapısı'ndan yapılmıştı.

İsrail'in serbest bıraktığı Filistinliler arasında yaralı olan 7 kişi ise tedavi için Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yer alan Ebu Yusuf Neccar Hastanesi'ne nakledilmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Çocuk, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerlerince vurulan ve alıkonan 12 yaşındaki Filistinli çocuk serbest bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Malatya'da 30 yaşındaki bir şahıs babasının gözleri önünde intihar etti
    02:57 Malatya'da 30 yaşındaki bir şahıs babasının gözleri önünde intihar etti

    Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, 30 yaşındaki Onur A., babasının gözleri önünde tüfekle kendisini vurarak intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, adli tıp kurumuna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Şırnak'ta kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 1 yaralı
    02:47 Şırnak'ta kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 1 yaralı

    Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil dereye düştü. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için morga gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Şırnak'ın Uludere ilçesinde araç dereye düştü: 4 ölü, 1 yaralı
    02:40 Şırnak'ın Uludere ilçesinde araç dereye düştü: 4 ölü, 1 yaralı

    Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkarak dereye düşen araçta bulunan 5 kişiden 4'ü hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, Uludere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için hastane morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Burdur'da virajı alamayan motosikletli dereye uçarak yaralandı
    01:59 Burdur'da virajı alamayan motosikletli dereye uçarak yaralandı

    Burdur'un Bucak ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, virajı alamayarak dereye düştü ve yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.


23:25 Selçuk Bayraktar’tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt Selçuk Bayraktar'tan Hakkari fotosuna gelen provokatif yoruma alkış alan yanıt
23:19 İsrail’in misilleme saldırısı öncesi İran’dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz İsrail'in misilleme saldırısı öncesi İran'dan tehdit: Saniyeler içinde karşılık veririz
23:02 Okan Buruk’tan 4-0’lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri Okan Buruk'tan 4-0'lık maç sonrası çarpıcı Fenerbahçe sözleri
22:21 ABD medyası: İsrail’in İran’a saldırısı her an başlayabilir ABD medyası: İsrail'in İran'a saldırısı her an başlayabilir
22:04 Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında İşte masadaki konu başlıkları Gözler seçim sonrası ilk kabine toplantısında! İşte masadaki konu başlıkları
22:57 AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu’ndan Şebnem Bursalı’nın “Istakoz“ paylaşımına tepki AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'ndan Şebnem Bursalı'nın "Istakoz" paylaşımına tepki
22:43 Mauro Icardi’den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko’ya gönderme Mauro Icardi'den gol krallığı yarışındaki rakibi Edin Dzeko'ya gönderme
22:37 Yine tarihe geçti Okan Buruk rekorlara doymuyor Yine tarihe geçti! Okan Buruk rekorlara doymuyor
22:07 Sen ne yaptın Ziyech Attığı golü görenler ’’Yok artık’’ diyor Sen ne yaptın Ziyech! Attığı golü görenler ''Yok artık'' diyor
21:51 Aslan ikinci yarıda açıldı Galatasaray, Alanyaspor’u deplasmanda 4-0 yendi Aslan ikinci yarıda açıldı! Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi
21:48 ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı ile görüşürken saatiyle oynadı
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 03:06:46. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail askerlerince vurulan ve alıkonan 12 yaşındaki Filistinli çocuk serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement