İsrail Askerlerinden Batı Şeria'ya Baskın - Son Dakika
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İsrail Askerlerinden Batı Şeria'ya Baskın

İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere baskın düzenleyip altın ve para çaldı.

15.01.2025 12:17
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İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok kentinde Filistinlilere yönelik baskın ve gözaltılarını sürdürürken, askerlerin arama yaptıkları evlerde Filistinlilerin altınlarını ve paralarını çaldığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin, Nablus, Kalkiliya ve Beytüllahim kentlerine baskınlar düzenledi.

Cenin'in güneyindeki Kabatiye beldesine giren İsrail askerleri, Filistinlilerin direnişiyle karşılaştı. İsrail askerlerinin baskınına taş atarak engel olmak isteyen Filistinli gençlere, askerler gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

Kabatiye'de askeri aracın geçişi sırasında patlama: 3 İsrail askeri yaralandı

Taraflar arasında silahlı çatışmalar yaşanırken bölgeden ağır patlama sesleri duyuldu. Sosyal medyada, İsrail ordusuna ait araçların geçişi sırasında patlama yaşandığı ve bir askeri aracın hasar gördüğü anlara ait görüntüler paylaşıldı.

İsrail ordusundan Kabatiye'deki olaylara ilişkin yapılan açıklamada, bir askeri aracın devriye sırasında yaşanan patlama nedeniyle hasar gördüğü belirtildi.

Olayda 3 İsrail askerinin yaralandığı, bunlardan ikisinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Kalkiliya'da 3 Filistinli gözaltına alındı

İsrail ordusu, Kalkiliya kentinin çeşitli mahallelerine baskınlar düzenleyerek Filistinlilere ait ev ve iş yerlerinde arama yaptı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail askerleri, baskınlar sırasında 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri, girdikleri evlerde Filistinlilerin altın ve paralarını çalıyor

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kefr Akab beldesine baskın düzenledi.

İsrail askerleri, burada Filistinli "Zagir" ailesinin evine baskın düzenleyerek arama yaptı.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin, arama yaptıkları evlerde Filistinli ailelerin altınlarını ve paralarını çaldığını aktardı.

Askerlerin ayrıca baskın düzenledikleri evlerde eşyalara zarar verdiği ve ciddi hasara neden oldukları ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Askerlerinden Batı Şeria'ya Baskın - Son Dakika

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