İsrail Askerlerinden Batı Şeria'ya Baskın

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenleyerek 15 Filistinliyi gözaltına aldı, Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Er-Ram kasabasında ise 1 Filistinliyi yaraladı.

Filistin Kızılayının açıklamasına göre İsrail askerleri, Ram kasabasındaki Ayrım (Utanç) Duvarı'nı geçmeye çalışan 1 Filistinliyi bacağından gerçek mermiyle vurdu. Yaralı Filistinli, hastaneye kaldırıldı.

Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre ise İsrail askerleri, Kudüs'e girmeye çalışan 12 Filistinli işçiyi, şehrin kuzeyindeki Atarot sanayi bölgesi yakınlarında gözaltına aldı.

Filistin haber ajansı WAFA'da da İsrail askerlerinin Ramallah'ın doğusundaki Kefr Malik, Deyr Cerir ve El-Muğayyir köylerine baskın düzenlediği, bazı evleri askeri gözetleme noktasına çevirdiği bilgisi yer aldı.

Beytüllahim'in güneyindeki El-Hıdr köyüne düzenlenen baskında ise 3 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı.