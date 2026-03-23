İsrail Askerlerinden Batı Şeria'ya Baskın - Son Dakika
İsrail Askerlerinden Batı Şeria'ya Baskın

23.03.2026 02:51
İsrail askerleri, Batı Şeria'da 15 Filistinliyi gözaltına alırken, 1 kişi yaralandı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın düzenleyerek 15 Filistinliyi gözaltına aldı, Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Er-Ram kasabasında ise 1 Filistinliyi yaraladı.

Filistin Kızılayının açıklamasına göre İsrail askerleri, Ram kasabasındaki Ayrım (Utanç) Duvarı'nı geçmeye çalışan 1 Filistinliyi bacağından gerçek mermiyle vurdu. Yaralı Filistinli, hastaneye kaldırıldı.

Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre ise İsrail askerleri, Kudüs'e girmeye çalışan 12 Filistinli işçiyi, şehrin kuzeyindeki Atarot sanayi bölgesi yakınlarında gözaltına aldı.

Filistin haber ajansı WAFA'da da İsrail askerlerinin Ramallah'ın doğusundaki Kefr Malik, Deyr Cerir ve El-Muğayyir köylerine baskın düzenlediği, bazı evleri askeri gözetleme noktasına çevirdiği bilgisi yer aldı.

Beytüllahim'in güneyindeki El-Hıdr köyüne düzenlenen baskında ise 3 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Askerlerinden Batı Şeria'ya Baskın - Son Dakika

Bu köye gelen bir daha gelmek istemiyor: Misafirler bile kısa sürede kaçıyor Bu köye gelen bir daha gelmek istemiyor: Misafirler bile kısa sürede kaçıyor
Eşini öldürüp intihar etti Eşini öldürüp intihar etti
Füzeler demir kubbeyi delince panik başladı İsrail ordusundan soruşturma kararı Füzeler demir kubbeyi delince panik başladı! İsrail ordusundan soruşturma kararı
İsrail’in güneyini cehenneme çeviren İran’dan ’sonraki adım’ sinyali: Zamanı geldi İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan 'sonraki adım' sinyali: Zamanı geldi
Öldüğü iddia edilmişti, Avrupa’yı sarsan teklifle ortaya çıktı Öldüğü iddia edilmişti, Avrupa'yı sarsan teklifle ortaya çıktı
Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu

23:39
Bomba iddia Victor Osimhen Türkiye’nin köklü kulübünü satın alıyor
Bomba iddia! Victor Osimhen Türkiye'nin köklü kulübünü satın alıyor
22:44
Beşiktaş’a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
22:35
Netanyahu bu kez mağdur rolüne büründü: İran’ın niyeti sivilleri öldürmek
Netanyahu bu kez mağdur rolüne büründü: İran'ın niyeti sivilleri öldürmek
22:25
Bağdat Havalimanı’na saldırı: 5 yaralı
Bağdat Havalimanı'na saldırı: 5 yaralı
21:19
’’İsrail ordusu Lübnan’ın güneyinde fosfor bombası kullandı’’ iddiası
''İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde fosfor bombası kullandı'' iddiası
20:22
İran’ın başkenti Tahran’da ardı ardına patlama
İran'ın başkenti Tahran'da ardı ardına patlama
SON DAKİKA: İsrail Askerlerinden Batı Şeria'ya Baskın - Son Dakika
