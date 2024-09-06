İsrail Ateşiyle Filistinli Çocuk Öldü

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İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinli bir kız çocuğunun öldüğü belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, Nablus'un güneyindeki Karyut köyüne saldırdı. Gerçek mermi ve taş kullanarak köye giren İsrailliler, tarım arazilerini de ateşe verdi.

Filistinlilerin İsraillilere engel olmak istemesiyle çıkan çatışmaya İsrail askerleri müdahale etti. Bu sırada askerlerin açtığı ateşle Bana Emced Bekr (13) isimli kız çocuğu göğsünden ağır şekilde yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan ve Rafidia Hastanesine kaldırılan kız çocuğunun kurtarılamadığı bilgisini geçti.

Filistin haber ajansı WAFA ise Bekr'in annesinin tanıklığına yer verdi. Anne, kızının evde kardeşleriyle birlikte bulunduğu sırada vurulduğunu aktardı.

Köydeki saldırıda ayrıca 34 yaşında bir Filistinli elinden gerçek mermiyle başka bir Filistinli de gaspçı İsraillilerin darbetmesi sonucu yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 692'ye yükseldi.