İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli genç hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli genç hayatını kaybetti

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli genç hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti çevresinde Filistinli bir gencin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

18.02.2024 23:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti çevresinde Filistinli bir gencin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "26 yaşındaki Enes Cemil Düveykat, Nablus'un doğusundaki Beyt Furik askeri kontrol noktasında, işgal devletinin (İsrail) askerlerinin ateş açması sonucu şehit oldu." denildi.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail askerlerinin, Beyt Furik askeri noktası yakınlarında bulunduğu sırada Düveykat'a ateş açtığı ve ağır yaralanan Filistinli gencin kısa bir süre sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

Haberde, İsrail güçlerinin Beyt Furik kontrol noktasını her iki yönde de kapattığı ve yoğun bir trafik sıkışıklığına neden olduğu kaydedildi.

İsrail güçleri bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da iki Filistinliyi daha öldürmüştü.

Bu son ölümle, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 399'a yükseldi.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria, Filistin, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 07:13:45. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli genç hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement