İsrail ordusu Batı Şeria\'da baskın düzenledi, bir Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da baskın düzenlediği Yabud beldesinde açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin gece saatlerinde Yabud beldesine düzenlediği baskında yaralanan 24 yaşındaki Muhammed Hafız Refik Ebu Bekir'in yaşamını yitirdiği belirtildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde de İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentinin güneybatısındaki Yabud beldesine baskın düzenlediği aktarıldı.
Haberde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Ebu Bekir'in gece saatlerinden bu yana kayıp olan cesedinin Yabud'daki tarlaların içinde bulunduğu belirtildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 528'e yükseldi.
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