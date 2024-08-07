İsrail Askerlerinin Baskınında Hayatını Kaybeden Filistinlinin Sayısı 14'e Çıktı - Son Dakika
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İsrail Askerlerinin Baskınında Hayatını Kaybeden Filistinlinin Sayısı 14'e Çıktı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskın sırasında yaralanan bir Filistinli genç hayatını kaybetti. Son 24 saatte öldürülen Filistinlilerin sayısı 14'e ulaştı.

07.08.2024 10:50
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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine baskını sırasında yaraladığı bir Filistinlinin hayatını kaybetmesiyle son 24 saatte öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 14'e çıktı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, dünkü baskın sırasında yaralanan Filistinli genç Muhammed Ebu Hicab hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı dün yaptığı yazılı açıklamada, Cenin kentindeki Eş-Şarki Mahallesi'nde iki aracın vurulduğunu, saldırıda 5 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve yaralananlar olduğunu duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın ve saldırılarda son 24 saatte öldürülen Filistinlilerin sayısı 14'e ulaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 620 Filistinli hayatını kaybetti, 5 binden fazla Filistinli yaralandı.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Askerlerinin Baskınında Hayatını Kaybeden Filistinlinin Sayısı 14'e Çıktı - Son Dakika

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