İsrail askerlerinin baskınında yaralanan Filistinli genç hayatını kaybetti

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İsrail askerlerinin dün işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentine düzenlediği baskında yaraladığı 17 yaşındaki Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Eriha ve Ürdün Vadisi Valisi Hüseyin Hamayel, "İsrail işgal güçleri tarafından dün Eriha'nın güneyindeki Akabet Cebr Mülteci Kampı'nda vurulan Muhammed el-Bitar'ın (17 yaşında) aldığı yara sonucu şehit olduğunu" belirtti.

İsrail askerleri, Eriha'nın güneyindeki Akabet Cebr Mülteci Kampı'na dün baskın düzenleyerek Batı Kabristanlığı yakınında Bitar ile Ahmed Eşref Velid Hamidat'a (16) gerçek mermiyle ateş açmıştı.

Hamidat saldırı esnasında hayatını kaybederken Bitar ise yaralanmıştı. İsrail askerleri olay yerine giden ambulans ve sağlık ekiplerini engellemiş ve yaralı gence tıbbi müdahale edilmesine izin vermemişti.

İsrail askerleri yaraladığı Filistinli genç Bitar'ı saatler sonra Kudüs'te bir hastaneye kaldırmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 521'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.