İsrail askerlerinin Kalkilya'nın Kefr Saba'sında genci bacağından vurduğu belirtildi

İsrail askerlerinin Kalkilya'nın Kefr Saba'sında genci bacağından vurduğu belirtildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Filistin Kızılayı'nın yazılı açıklamasına göre, İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde Kefr Saba semtine baskın düzenledi. Askerlerin baskın sırasında bir genci bacağından gerçek mermiyle vurduğu belirtildi, vurulan genç hastaneye kaldırıldı.
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentinde bir genci bacağından vurduğu belirtildi.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri, Kalkilya'nın Kefr Saba semtine baskın düzenledi.
Askerlerin baskın sırasında bacağından gerçek mermiyle vurduğu genç hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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