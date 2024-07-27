İsrail askerlerinin Nablus'a düzenlediği saldırıda 1 çocuk ve 2 kişi öldü - Son Dakika
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İsrail askerlerinin Nablus'a düzenlediği saldırıda 1 çocuk ve 2 kişi öldü

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskında 1'i çocuk, 2 kişinin öldüğü bildirildi. Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Nablus'a bağlı Balata Mülteci Kampı'ndaki El-Cemasin Mahallesi'ne dron ile saldırı düzenledi. İsrail güçleri ayrıca, çok sayıda zırhlı araçla kampı basarak, yüksek binalara keskin nişancı yerleştirdi. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada hava saldırısı ve baskında 17 yaşındaki 1 çocuk ile 24 yaşındaki bir gencin öldüğü, Nablus'taki Rafidia Hastanesine 3'ü ağır 22 yaralının getirildiği belirtildi. Filistin Kızılayı ise yaptığı açıklamada, yaralı sayısını 5'i ağır olmak üzere 29 olarak güncelledi. Ağır yaralı olanlardan birinin, bölgedeki yaralıları tahliye etmeye çalışırken saldırıya uğrayan Filistin Kızılayı çalışanı olduğu kaydedildi. İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, Nablus'a hava saldırısı düzenlediğini doğruladı. Son ölümle işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölenlerin sayısı 591'e yükseldi.

27.07.2024 20:03
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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskında 1'i çocuk, 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Nablus'a bağlı Balata Mülteci Kampı'ndaki El-Cemasin Mahallesi'ne dron ile saldırı düzenledi. İsrail güçleri ayrıca, çok sayıda zırhlı araçla kampı basarak, yüksek binalara keskin nişancı yerleştirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada hava saldırısı ve baskında 17 yaşındaki 1 çocuk ile 24 yaşındaki bir gencin öldüğü, Nablus'taki Rafidia Hastanesine 3'ü ağır 22 yaralının getirildiği belirtildi.

Filistin Kızılayı ise yaptığı açıklamada, yaralı sayısını 5'i ağır olmak üzere 29 olarak güncelledi.

Ağır yaralı olanlardan birinin, bölgedeki yaralıları tahliye etmeye çalışırken saldırıya uğrayan Filistin Kızılayı çalışanı olduğu kaydedildi.

İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, Nablus'a hava saldırısı düzenlediğini doğruladı.

Son ölümle işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölenlerin sayısı 591'e yükseldi.

Kaynak: AA

Doğu Kudüs, Batı Şeria, Filistin, İsrail, Çocuk, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerlerinin Nablus'a düzenlediği saldırıda 1 çocuk ve 2 kişi öldü - Son Dakika

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