İsrail askerlerinin saldırısında 2 Filistinli öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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İsrail askerlerinin saldırısında 2 Filistinli öldü, 3 kişi yaralandı

İsrail askerlerinin saldırısında 2 Filistinli öldü, 3 kişi yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinlinin öldüğü, 3'ünün yaralandığı belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı ve Kızılay tarafından yapılan açıklamalarda, saldırıda ölen ve yaralananların kimlikleri paylaşıldı. İsrail ordusunun Cenin'de yaşayan Filistinlileri canlı kalkan olarak kullandığı ve bir sebze pazarını ateşe verdiği de aktarıldı. Saldırılar 4. gününde devam ediyor.

31.08.2024 21:16
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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinlinin öldüğü, 3'ünün yaralandığı belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Cenin'e yönelik saldırılarında Emced Mustafa İbrahim Salih ve Mustafa Emin Talal Abdullah'ın öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise ekiplerin, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülen 2 Filistinlinin bulunduğu bölgeye ulaşmaya çalıştığı ancak İsrail ordusunun engeline takıldığı kaydedildi.

Filistin Kızılayı çalışanlarından birinin ise Cenin'in batısındaki Es-Sile el-Harisiyye beldesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucunda şarapnel parçasıyla yaralandığı aktarıldı.

Kızılay ekiplerinin ayrıca biri başından vurulan bir çocuk olmak üzere iki yaralıyı hastaneye naklettiği aktarıldı.

Filistin haber ajansı WAFA ise İsrail ordusunun Cenin'de yaşayan Filistinlileri canlı kalkan olarak kullandığını belirterek, Cenin'in doğusunda çok sayıda Filistinlinin gözaltına alındığını duyurdu.

İsrail ordusu, Cenin'deki bir sebze pazarını da ateşe verdi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bir İsrail buldozeri taşıdığı yanan bir cismi, Cenin çarşısındaki sebze tezgahlarının üzerine attı.

Çıkan yangında, iki sebze dükkanı ile 50 sebze tezgahı kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 25 dakika sonra bölgeye girişlerine izin verilen Filistin Sivil Savunma ekiplerinin çıkan yangını kontrol altına aldığı kaydedildi.

Tubas kentine bağlı el-Faria Mülteci Kampı'ndan sonra Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'ndan çekilen İsrail askerlerinin Cenin'deki saldırıları ise 4. gününde devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail askerlerinin saldırısında 2 Filistinli öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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