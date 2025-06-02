İsrail Ateşi: 31 Filistinli Hayatını Kaybetti

GAZZE, 2 Haziran (Xinhua) -- İsrail güçlerinin, Gazze'nin güneyindeki insani yardım merkezi yakınlarında açtığı ateş sonucu en az 31 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki sağlık yetkilerinin yaptığı açıklamaya göre pazar günü sabah saatlerinde Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan bir insani yardım dağıtım noktası yakınlarında insanların yardım almak için toplandığı sırada İsrail güçlerinin ateş açması sonucu en az 31 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi ağır yaralandı.

Yaralıların çoğunun bedenlerinin üst taraflarından yaralandığını ve yaraların ağır olmasından dolayı ölü sayısının artabileceğini kaydeden Gazze Tıbbi Yardım Örgütü Müdürü Muhammed Ebu Efeş, İsrail'in askeri operasyonlarının sürmesi nedeniyle ambulansların bölgeye ulaşmakta güçlük çektiğini söyledi.

Xinhua'ya konuşan görgü tanıkları, ateş açıldığı sırada bölgede sabahın erken saatlerinden itibaren toplanan binlerce kişinin bulunduğunu belirtti.