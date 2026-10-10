İsrail, ateşkese rağmen Gazze'de Filistinlilere ait 4 evi hava saldırılarıyla yıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, ateşkese rağmen Gazze'de Filistinlilere ait 4 evi hava saldırılarıyla yıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyi ve orta kesiminde Filistinlilere ait 4 evi hava saldırılarıyla yıktı; çevredeki onlarca ev ve binada geniş çaplı hasar oluştu. Saldırılar, yaklaşık bir yıldır yürürlükte olan ateşkese rağmen düzenlendi; onlarca Filistinli aile bölgeyi terk etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve orta kesimindeki yerleşim alanlarında bulunan ve Filistinlilere ait 4 evi hava saldırılarıyla yerle bir etti.

Bölgedeki AA muhabirinin görgü tanıklarından edindiği bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze'nin çeşitli bölgelerinde bulunan evleri hava saldırılarıyla yıktı.

Gazze kentinin Er-Rimal Mahallesi'nde Filistinli bir ailenin yaşadığı iki katlı bir bina ve Şucaiyye Mahallesi'nde bir ev İsrail saldırılarının hedefi oldu.

Kentin kuzeyindeki 17. Bölge'de Hassan ailesine ait bir konut İsrail saldırılarıyla yıkılırken, Deyr el-Belah'ta Buheysi ailesine ait bir ev de saldırıya uğradı.

Hava saldırıları sonucu hedef alınan evlerin tamamen yıkıldığı, çevredeki onlarca ev ve binada ise geniş çaplı hasar oluştuğunu bildirildi.

İsrail ordusu, onlarca Filistinli aileyi büyük panik içinde bölgeyi terk etmeye zorlayan uyarıların ardından yıkım saldırılarını gerçekleştirdi.

Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor

İsrail, Gazze'de başlattığı soykırımın üçüncü yıl dönümünde, yaklaşık bir yıldır yürürlükte olan ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının 8 Ekim'de açıkladığı verilere göre, ateşkesin ardından düzenlenen İsrail saldırılarında 1471 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 189 kişi yaralandı.

Aynı verilere göre, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 74 bin 254'e, yaralıların sayısı ise 175 bin 306'ya ulaştı.

Kaynak: AA
İnsan Haklarıİsrail OrdusuİsrailGüncelGazzeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli’den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır Bahçeli'den dikkat çeken Öcalan çıkışı: Onun da hakkıdır
Kendini kiralayıp çuvalla para kazanıyor Kendini kiralayıp çuvalla para kazanıyor
Suudi Arabistan’da peş peşe saldırılar Havalimanı boşaltıldı Suudi Arabistan'da peş peşe saldırılar! Havalimanı boşaltıldı
Eyüpsultan Belediyesi’nde başkan vekili seçimini CHP’nin adayı Cafer Parlak kazandı Eyüpsultan Belediyesi’nde başkan vekili seçimini CHP’nin adayı Cafer Parlak kazandı
Okan Bayülgen’in 17 yaşındaki kızı İstanbul’dan büyük başarı Okan Bayülgen'in 17 yaşındaki kızı İstanbul'dan büyük başarı
Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor
23:43
Hakan Çalhanoğlu sakatlıktan golle döndü
Hakan Çalhanoğlu sakatlıktan golle döndü
23:34
Gözü kulağı orada İsmail Kartal’dan Aston Villa vurgusu
Gözü kulağı orada! İsmail Kartal'dan Aston Villa vurgusu
23:32
Sigara kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan itiraz
Sigara kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan itiraz
23:28
TFF’de istifa depremi büyüyor: 1 ayrılık daha
TFF'de istifa depremi büyüyor: 1 ayrılık daha
23:16
Nihat Kahveci’den Kerem Aktürkoğlu’na fırça: En kötüsüydü Operasyon yapılmış
Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu'na fırça: En kötüsüydü! Operasyon yapılmış
22:13
Marmara Denizi’nde 3.5 büyüklüğünde deprem İstanbul’da da hissedildi
Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 23:52:13. #.0.2#
SON DAKİKA: İsrail, ateşkese rağmen Gazze'de Filistinlilere ait 4 evi hava saldırılarıyla yıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei