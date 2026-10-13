İsrail ateşkese rağmen Gazze'de saldırılarını sürdürdü, 2 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybetti, aralarında bir kadının da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. İsrail'in daha önceki bir saldırısında ağır yaralanan bir Filistinli de yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden bir sağlık kaynağının verdiği bilgiye göre, İsrail'e ait savaş gemilerinden Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Sudaniyye bölgesinin sahiline açılan ateş sonucu 57 yaşındaki Abdulkerim Sami en-Nehhal hayatını kaybetti.

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde bulunan Meşahire bölgesinde bir araca İsrail'e ait insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda da 30 yaşındaki Mumin Ahmed el-Ay yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesindeki bir sağlık kaynağı da AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'e ait "quadcopter" tipi İHA'lardan Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Kavşağı ve çevresinde sivillere ateş açılması ve bomba atılması sonucu yaralananların hastaneye getirildiğini bildirdi, yaralıların sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bulunan Kemal Advan Hastanesi çevresinde de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin orta derecede yaralandığı belirtildi.

Aynı bölgede İsrail ordusunun, kontrolü altındaki alanların yakınında bulunan boşaltılmış ev ve binaları patlayıcılarla yıktığı aktarıldı. Görgü tanıkları, yıkım sırasında şiddetli bir patlama sesi duyduklarını, olayda ölen ya da yaralanan olduğuna ilişkin bilgi bulunmadığını ifade etti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeybatısında bulunan Mevasi bölgesinde ise İsrail'in daha önce düzenlediği bir saldırıda ağır yaralanan 20 yaşındaki Mustafa Azmi Mansur, Nasır Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nasır Hastanesi'nden bir sağlık kaynağı da Han Yunus kentinin kuzeyindeki Hamed yerleşim bölgesinde bir kadının, kentin batısındaki Emel Hastanesi çevresinde ise bir Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığını bildirdi.

İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını saldırılarla ihlal etmeyi sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in ihlalleri nedeniyle 1493 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 299 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı ve altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.