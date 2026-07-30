İsrail, Ateşkese Rağmen Hastaneyi Hedef Aldı - Son Dakika
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İsrail, Ateşkese Rağmen Hastaneyi Hedef Aldı

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İsrail ordusu, Lübnan'da ateşkese rağmen hastane çevresine İHA ile saldırı düzenledi.

İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Yukarı Nebatiye beldesinde bir hastanenin çevresine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail'e ait bir İHA, Yukarı Nebatiye beldesindeki Gandur Hastanesi'nin çevresini hedef aldı.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail ordusu, Mercayun ilçesine bağlı Taybe beldesinde de patlayıcılarla yıkım gerçekleştirdi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 333 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Ateşkese Rağmen Hastaneyi Hedef Aldı - Son Dakika

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