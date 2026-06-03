İsrail, Ateşkese Rağmen Lübnan'a Saldırdı - Son Dakika
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İsrail, Ateşkese Rağmen Lübnan'a Saldırdı

03.06.2026 11:34
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İsrail ordusu, Beyrut yakınlarında ateşkese rağmen bir aracı İHA ile hedef aldı, can kaybı bilgisi yok.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut yakınlarında seyir halindeki bir aracı, insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail'e ait bir İHA, başkent yakınlarında yer alan, Cebel Lübnan iline bağlı Halde bölgesinde sahil yolunda seyreden bir araca saldırı düzenledi. Saldırıda can kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan güneydeki Nebatiye kent merkezinin kuzeybatısında bulunan Deyr Zehrani-Habbuş Otoyolu'nda da Lübnan ordusuna ait bir araç İsrail İHA'sı tarafından güdümlü füzeyle hedef alındı.

NNA'nın haberinde, saldırıda yaralananların bulunduğu belirtilirken, yaralı sayısı ve durumlarına ilişkin detay verilmedi.

Sabah saatlerinden bu yana İsrail ordusunun Sayda kentinde de bir aracı İHA ile hedef aldığı, söz konusu saldırıda ise yaralanan olmadığı ifade edildi.

İsrail ordusunun sabah saatlerinde Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump 24 Nisan'da, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu. ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 25 Mayıs'ta, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatı verdiğini söylemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan beri ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 468 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Ateşkese Rağmen Lübnan'a Saldırdı - Son Dakika

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