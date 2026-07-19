İsrail, Ateşkese Rağmen Lübnan'da Saldırıları Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Ateşkese Rağmen Lübnan'da Saldırıları Sürdürüyor

19.07.2026 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'daki ateşkese rağmen yıkım faaliyetlerine devam etti, hasar gören binalar çöktü.

İsrail ordusu, Lübnan ile varılan ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen ülkenin güneyindeki iki beldede patlayıcılarla yıkım faaliyetlerini sürdürdü, başkent Beyrut'taki Dahiye bölgesinde ise İsrail saldırılarında hasar gören binanın bir bölümü çöktü.

İsrail, bölgedeki ateşkese ve Lübnan'ın dahil edildiği belirtilen ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarını ve yıkım faaliyetlerini sürdürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu sabaha karşı Nebatiye vilayetinde işgal altında tuttuğu Hıyam ve Deyr Seryan beldelerinde patlayıcılarla yıkım faaliyetleri gerçekleştirdi.

Öte yandan Dahiye'deki Meşrefiyiye bölgesinde, İsrail'in son saldırılarında hasar gören bir binanın bir bölümü sabaha karşı yıkıldı. Çökme nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Söz konusu binanın daha önce İsrail hava saldırılarında zarar gördüğü belirtildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, olay yerine sevk edilen Sivil Savunma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak enkaza yaklaşılmasını engelledi. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 328 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Ateşkese Rağmen Lübnan'da Saldırıları Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi
Haluk Levent’in sağ kolu Alper Çelik’ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum Haluk Levent'in sağ kolu Alper Çelik'ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum
Fitch’ten Türkiye kararı Fitch'ten Türkiye kararı
Trabzonspor’da Oulai dönemi sona erdi Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi
Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf Enkazı bulup ölmesini beklemişler Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler

14:33
İstanbul’daki dev çekirgeler yakından görüntülendi
İstanbul'daki dev çekirgeler yakından görüntülendi
14:01
Bu görüntünün faturası ağır oldu Ceza 232 bin lirayı aştı
Bu görüntünün faturası ağır oldu! Ceza 232 bin lirayı aştı
13:50
Oğuzhan Uğur ifade vermeye başladı: Ne söyleyeceği merak konusu oldu
Oğuzhan Uğur ifade vermeye başladı: Ne söyleyeceği merak konusu oldu
13:41
ABD, İran’da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu
ABD, İran'da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu
12:48
İran’ın gizli silahı ilk kez sahnede ABD’nin savunma kalkanını yıktı geçti
İran'ın gizli silahı ilk kez sahnede! ABD'nin savunma kalkanını yıktı geçti
12:36
Miçotakis’in de katıldığı canlı yayında 100 yıllık inkar çöktü
Miçotakis'in de katıldığı canlı yayında 100 yıllık inkar çöktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 14:39:00. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail, Ateşkese Rağmen Lübnan'da Saldırıları Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.