İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde Kantara ve Rafi Dağı'nı vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde Kantara ve Rafi Dağı'nı vurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere hava ve topçu saldırıları düzenledi; Nebatiye'ye bağlı Kantara ve Rafi Dağı vuruldu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana saldırılarda en az 4 bin 386 kişinin öldüğünü bildirdi.

İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere yeni hava ve topçu saldırıları düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları Nebatiye vilayetine bağlı Kantara beldesini ve İklim et-Tuffah bölgesindeki Rafi Dağı'nı hedef aldı.

İsrail topçuları da Şakra, Mansuri ve Mecdel Zun beldeleri ile Seluki, Zıbkin ve Hasan vadilerine saldırılar düzenledi.

Öte yandan İsrail ordusu, Sırbin ve Mansuri beldeleri arasında bir patlatma gerçekleştirdi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 386 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA
Sağlık BakanlığıToros Dağlarıİsrail OrdusuPolitikaLübnanİsrailGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karakale köyünde gece ziyafeti: Bozayı kovanı yere serip balı yedi Karakale köyünde gece ziyafeti: Bozayı kovanı yere serip balı yedi
Vatandaştan para kesilecek iddiasına DMM noktayı koydu Vatandaştan para kesilecek iddiasına DMM noktayı koydu
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adımı duyurdu: İzleme komisyonu kurulacak TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adımı duyurdu: İzleme komisyonu kurulacak
Diş tedavisi sonrası rahatsızlanan çocuk kurtarılamadı Diş tedavisi sonrası rahatsızlanan çocuk kurtarılamadı
Fon mağdurları paylaştı Enver Çevik için özel sipariş Rolls-Royce... Yazıya dikkat Fon mağdurları paylaştı! Enver Çevik için özel sipariş Rolls-Royce... Yazıya dikkat
Tahıl üretmek için bozkırı sürdüler 72 yıl sonra ortaya çıkan tablo korkunç Tahıl üretmek için bozkırı sürdüler! 72 yıl sonra ortaya çıkan tablo korkunç
13:12
Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli Polis bodruma indi, gördüklerine inanamadı
Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli! Polis bodruma indi, gördüklerine inanamadı
13:00
Salah kararı ülkeyi karıştırdı Herkes sakatlık sandı, gerçek başka çıktı
Salah kararı ülkeyi karıştırdı! Herkes sakatlık sandı, gerçek başka çıktı
11:43
“Vanlı Kara Haydar“a ikinci soruşturma 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
"Vanlı Kara Haydar"a ikinci soruşturma! 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
11:36
Fenerbahçe’de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı
Fenerbahçe'de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı
11:26
Günlerdir kusuyordu Savcı acil serviste hayatını kaybetti
Günlerdir kusuyordu! Savcı acil serviste hayatını kaybetti
11:19
25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender’in ölüm nedenini eşi açıkladı
25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender'in ölüm nedenini eşi açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 13:17:59. #.0.2#
SON DAKİKA: İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde Kantara ve Rafi Dağı'nı vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei