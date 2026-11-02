İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde Nebatiye ve Sur'u hava ve topçuyla vurdu - Son Dakika
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İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde Nebatiye ve Sur'u hava ve topçuyla vurdu

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İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyine hava ve topçu saldırıları düzenledi. NNA'ya göre Nebatiye ve Sur'a bağlı beldeler hedef alınırken Sağlık Bakanlığı 12 Ekim'de, 2 Mart'tan bu yana en az 4 bin 389 kişinin öldüğünü bildirmişti.

İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bölgelere hava ve topçu saldırıları düzenledi.

Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları, güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Kasir ve Kefertebnit beldelerini hedef aldı.

İsrail topçuları da sabah saatlerinde Sur kentine bağlı Mansuri ve Mecdel Zun beldelerine ateş açtı. Huceyr ve Suluki vadilerine de ağır makineli silahlarla ateş edildi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim'deki son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 389 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzalamıştı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Ancak İsrail varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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