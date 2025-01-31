İsrail, Ateşkesi İhlal Ederek Lübnan'ı Vurdu - Son Dakika
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İsrail, Ateşkesi İhlal Ederek Lübnan'ı Vurdu

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İsrail'in Bekaa Vadisi'ne düzenlediği saldırıda 2 ölü, 10 yaralı var. Ateşkes anlaşması ihlal edildi.

31.01.2025 14:15
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- İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ı vurdu: 2 ölü, 10 yaralı

BEYRUT - İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'ne gerçekleştirdiği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

İsrail, Kasım ayında sağlanan ateşkese rağmen Lübnan'ı vurdu. İsrail savaş uçakları, ülkenin doğusundaki Bekaa Vadisi'nde bulunan Yanta kasabasına hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail saldırıyı doğruladı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Hizbullah'a ait askeri bir tesisi ve Hizbullah'ın silah tedarik ettiği Suriye-Lübnan sınırındaki altyapıyı hedef aldığı öne sürüldü. Ayrıca Hizbullah'ın dün İsrail topraklarına keşif amaçlı insansız hava aracı göndererek ateşkesi ihlal ettiği ileri sürüldü.

Ateşkes anlaşması

Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024 yerel saatle 04.00'te yürürlüğe girmişti. İsrail ordusunun ateşkesi sadece dün 15 kez ihlal ettiği kamuoyuna yansımıştı.

Kaynak: İHA

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