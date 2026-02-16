İsrail, Ateşkesi İhlal Ediyor - Son Dakika
Son Dakika
Güncel

İsrail, Ateşkesi İhlal Ediyor

16.02.2026 11:11
İsrail ordusu, Gazze'de ateşkese rağmen saldırılarına devam ediyor, can kaybı artıyor.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine topçu atışıyla saldırılarına devam etti.

İsrail, Gazze'de Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi sık sık saldırılar düzenleyerek ihlal ediyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze'nin güney kesimindeki Han Yunus kentinde çeşitli noktalara topçu atışıyla saldırılar düzenledi.

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın bazı bölgelerinin İsrail askerleri tarafından yoğun ateş altına alındığı, zaman zaman topçu atışıyla da bombalandığı aktarıldı.

İsrail Deniz Kuvvetlerinin de Gazze kenti sahili ile Bureyc Mülteci Kampı'nda belli noktaları denizden hedef aldığı belirtildi.

Saldırıların çoğunun ateşkes anlaşmasına göre İsrail ordusunun konuşlandığı bölgelerde gerçekleştiği ifade edilirken, can kaybı olup olmadığına dair henüz bilgi alınamadı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 601 kişi hayatını kaybederken, 1607 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 bin 61 kişi yaşamını yitirdi, yaralı sayısı ise 171 bin 715'e ulaştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze

Son Dakika Güncel İsrail, Ateşkesi İhlal Ediyor - Son Dakika

