İsrail Ateşkesi İhlal Ediyor - Son Dakika
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İsrail Ateşkesi İhlal Ediyor

13.07.2026 23:46
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İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında 2 Filistinli hayatını kaybetti, 13 yaralı var.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinden bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucu 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde ateşkesi ihlal eden saldırılarına devam etti.

İsrail'in Gazze kentinin Tel el-Heva Mahallesi'nde bir motosikleti insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı saldırıda, Usame Naim Şemleh isimli vatandaş hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.

Gazze kentinin kuzeyinde güvenlik görevlilerinin bulunduğu noktanın hedef alındığı İsrail hava saldırısında da 4 polis yaralandı.

Hastane kaynakları, söz konusu saldırıda yaralanan polislerden Sair Ramzi Feyyad'ın hayatını kaybettiğini belirtti.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Megazi Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlenen hava saldırısında da Filistinli bir genç yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin diğer bazı bölgeleri de makineli silahlarla yerleşim alanlarına doğru ateş açtığı ancak can kayıplarına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ateşkesi İhlal Ediyor - Son Dakika

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